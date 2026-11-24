Από την Πέμπτη αλλάζει σοβαρά ο καιρός. Το νέο βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου.

Από την Πέμπτη αλλάζει αισθητά ο καιρός, καθώς σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι βροχές και οι καταιγίδες μπαίνουν δυναμικά στην χώρα μας. Αρχικά φαινόμενα θα έχουμε από τα δυτικά και μέχρι το Σάββατο θα έχουν επεκταθεί σε όλη την χώρα με όριο τις Κυκλάδες και τα νότια της χώρας μας.

Μάλιστα το Σάββατο σε Βόλο, Λαμία και Σκόπελο θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και την Κυριακή στο Ιόνιο έως τα δυτικά και κεντρικά της Κρήτης.

Τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα κεντρικά ηπειρωτικά ενώ το κρύο θα επιμείνει και στις αρχές Δεκεμβρίου.

Δείτε το βίντεο με τους χάρτες του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=JJFpc_NC2kU}