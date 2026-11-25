Οχτώ χρόνια μετά την καθίζηση στην Καλλιθέα, σε εξέλιξη είναι τα έργα αποκατάστασης.

Πάνω από οχτώ χρόνια πέρασαν προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα στην Καλλιθέα, μετά την καθίζηση που άφησε μια τεράστια τρύπα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, «καταπίνοντας» αυτοκίνητα.

Η καθίζηση έγινε στις 11 Μαΐου 2018, στη συμβολή των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Χαροκόπου, σε υπαίθριο πάρκινγκ δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ταύρος».

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο φθινόπωρο του 2026, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης, τα οποία είναι σε εξέλιξη, όπως φαίνεται στο βίντεο από drone που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό Michael Miller στο YouTube, που αποτυπώνει την κατάσταση πριν και μετά την έναρξη των εργασιών.

{https://www.youtube.com/watch?v=gOL9JEKl7N8}

Σε δύο σημεία οι εργασίες αποκατάστασης στην Καλλιθέα

Στις 15 Σεπτεμβρίου η περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη σύμβαση με ανάδοχο, για την αποκατάσταση της καθίζησης που σημειώθηκε στην υπόγεια κοίτη του Ιλισού, στην Καλλιθέα.

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Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.209.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δύο σημεία της υπόγειας κοίτης και την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο υπαίθριο πάρκινγκ.

Η καθίζηση αποκάλυψε σοβαρές φθορές στο καλυμμένο τμήμα της κοίτης του Ιλισού, καθώς είχε καταρρεύσει μέρος του πλευρικού λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης και είχε διαβρωθεί σημαντικό τμήμα της κοιτόστρωσης, δηλαδή του τεχνικά διαμορφωμένου πυθμένα, ανέφερε η ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσταση επιβαρύνονταν από υπόγειο αγωγό ομβρίων και εισροές νερού, σημείωνε.

Στο πρώτο σημείο παρέμβασης, κάτω από το υπαίθριο πάρκινγκ, προβλέπεται η αποκατάσταση της καθίζησης του πυθμένα σε μήκος τουλάχιστον 60 μ. και η ανακατασκευή του τμήματος του λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης που έχει υποστεί μερική κατάρρευση.

Στο δεύτερο σημείο, σε απόσταση περίπου 850 μ., προς την κατεύθυνση της ροής του ποταμού, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης του πυθμένα σε μήκος τουλάχιστον 60 μέτρων. Αθροιστικά, οι εργασίες θα καλύψουν τουλάχιστον 120 μέτρα στα δύο τμήματα της υπόγειας κοίτης.