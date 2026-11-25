Ανακλήθηκαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε πρόσφυγες την περίοδο της πανδημίας, το σκεπτικό της απόφασης.

Στην ανάκληση δύο προστίμων, συνολικού ύψους 10.000 ευρώ, τα οποία είχαν επιβληθεί σε αιτούντες διεθνούς προστασίας για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορoνοϊού, προχώρησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η υπόθεση αφορά δύο πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Ελλάδα μέσω της Χίου κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Σε βάρος τους είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ στον καθένα, βάσει διαδοχικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που καθόριζαν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισημάνει ήδη από το 2021 ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς τα πρόσωπα αυτά υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «ταξιδιωτών προς Ελλάδα», στην οποία αναφέρονταν οι σχετικές ρυθμίσεις. Παρά τις αρχικές παρεμβάσεις της Αρχής προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, οι λιμενικές αρχές είχαν επιμείνει στην άποψή τους για τη νομιμότητα των προστίμων.

Το ζήτημα επανήλθε τον Μάρτιο του 2026, μετά την υποβολή δύο νέων αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη. Η Αρχή απέστειλε εκ νέου έγγραφο προς τις αρμόδιες λιμενικές υπηρεσίες, επικαλούμενη τη νομοθεσία περί διεθνούς προστασίας, καθώς και δικαστικές αποφάσεις που είχαν δικαιώσει πρόσφυγες σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, οι διατάξεις των επίμαχων ΚΥΑ δεν εφαρμόζονται σε αιτούντες άσυλο, καθώς πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της Σύμβασης της Γενεύης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις νέες παρεμβάσεις, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ζήτησε από τους δύο ενδιαφερομένους να υποβάλουν νέες αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επανεξεταστούν οι διοικητικοί τους φάκελοι. Mε απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χίου, ανακλήθηκαν οι πράξεις επιβολής των δύο διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους 10.000 ευρώ.