Χριστούγεννα 2026: Πότε σταματούν τα μαθήματα στα φροντιστήρια – Η ημερομηνία επιστροφής στα θρανία

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων 2026 αρχίζουν να κινούνται μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, καθώς πλησιάζει η περίοδος των σχολικών διακοπών. Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των μαθημάτων έχει ξεκινήσει, με τους μαθητές να περιμένουν την καθιερωμένη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις και την ευκαιρία να απολαύσουν τις γιορτινές ημέρες. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από μια ανάπαυλα από τα σχολικά καθήκοντα περίπου δύο εβδομάδων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2026

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου . Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου ξεκινά η περίοδος των διακοπών, η οποία διαρκεί έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες καλώς εχόντων των πραγμάτων την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Διαφορετικό πρόγραμμα ακολουθούν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία έχουν συγκεκριμένες ημέρες διακοπής της λειτουργίας τους κατά την εορταστική περίοδο. Ειδικότερα, η διακοπή των μαθημάτων ξεκινά στις 24 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 2 Ιανουαρίου. Η 3η Ιανουαρίου φέτος «πέφτει» Κυριακή οπότε η επάνοδος στα θρανία δρομολογείται για την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου ενώ ακολουθεί η αργία των Θεοφανείων, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι ορισμένα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών επιλέγουν να ακολουθούν επακριβώς το πρόγραμμα διακοπών των σχολείων. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς καλό θα είναι να ενημερωθούν εγκαίρως από τις διευθύνσεις των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δομών που παρακολουθούν τα παιδιά τους για το φετινό χρονοδιάγραμμα των χριστουγεννιάτικων διακοπών.