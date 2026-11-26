Σε τροχιά σταδιακής επιδείνωσης μπαίνει ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, ανοίγοντας έναν κύκλο οργανωμένων βροχοπτώσεων που θα κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας με πυκνά χιόνια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Περίοδος διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών ξεκινά για τη χώρα, φέρνοντας από σήμερα Πέμπτη οργανωμένες βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας το σκηνικό θα γίνει καθαρά χειμωνιάτικο, με πυκνές χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο.

Αναλυτικότερα, σήμερα το σκηνικό θα είναι συννεφιασμένο σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να παρουσιάζεται πιο μουντός στα δυτικά και τα βόρεια: Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και τη νότια Κρήτη, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο.

Η νυχτερινή ψύχρα θα υποχωρήσει ελαφρώς, αν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν μονοψήφιες στις περισσότερες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου και φτάνοντας στα νότια έως τους 20 με 21 βαθμούς. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, πνέοντας με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Η ημέρα θα κυλήσει με νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ασθενείς τοπικές ψιχάλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νοτιάδες από το μεσημέρι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Πιο βαρύς θα είναι ο καιρός στη συμπρωτεύουσα, με πυκνότερη συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές προς το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.