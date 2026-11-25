Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο όπου βρέθηκαν τα οστά στην Πάτρα.

Ένα εύρημα σε κάδο σκουπιδιών στο κέντρο της Πάτρας προκάλεσε κινητοποίηση της αστυνομίας στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Σε κάδο σκουπιδιών, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη, εντοπίστηκαν οστά, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι ανθρώπινα, αναφέρουν πληροφορίες της ιστοσελίδα thebest.

Μια γυναίκα είδε τα οστά και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι δυνάμεις που έσπευσαν εκεί απέκλεισαν το σημείο. Τα οστά εντοπίστηκαν εντός και εκτός του κάδου, καθώς κάποια είχαν καταλήξει στον δρόμο.

Από την πρώτη εξέταση φαίνεται ότι τα οστά είναι ανθρώπινα. Ωστόσο, αναμένεται η εκτίμηση ιατροδικαστή και η περαιτέρω εξέτασή τους, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομοίωμα ανθρώπινου σκελετού, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.