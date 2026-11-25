Μια ονειρική εμφάνιση απόψε για τον Ολυμπιακό.

Την 4η διαδοχική του νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός παίζοντας ένα καταπληκτικό μπάσκετ με την Χάποελ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 11-3.

Από την πλευρά της η Χάποελ έγραψαν την 7η ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 31-29, 49-44, 72-66, 104-79

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουορντ 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 21 (6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5 (1), Εντζάι 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 2, Τζόσεφ 27 (5/7 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολ 7 (9 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (3/5 δίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 23 (5/7 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 11 ασίστ)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Τόπιν 2, Τζέρμαν, Μπλέικνι 15 (3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπράιαντ 9 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κόφι, Γουέινραϊτ 17 (1/1 δίποντο, 5/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σατοράνσκι 7 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), ΛεΝτέι, Οντιάσι 6, Μίτσιτς 16 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτούρου 4

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στατιστικά του Ολυμπιακού: 26/40 δίποντα, 12/30 τρίποντα, 16/22 βολές, 36 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 12 επιθετικά), 23 ασίστ, 10 κλεψίματα, 10 λάθη, 17 φάουλ

Στατιστικά της Χάποελ Τελ Αβίβ: 14/23 δίποντα, 12/30 τρίποντα, 15/19 βολές, 24 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 4 επιθετικά), 17 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 21 λάθη, 19 φάουλ