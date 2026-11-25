Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για το Château Miraval.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί κατέληξαν σε συμβιβασμό για την πολύχρονη διαμάχη τους σχετικά με την πώληση οινοποιείου στη Γαλλία. Μια υπόθεση που οδήγησε στις καταγγελίες της ηθοποιού σε βάρος του πρώην συζύγου της για κακοποίηση της ίδιας και των παιδιών τους.

Οι δύο πλευρές απέσυραν τις αξιώσεις που είχαν, αλλά οι όροι του συμβιβασμού δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. «Καταλήξαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προς το συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι εκπρόσωποι της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ.

«Όποια σχόλια σε δημοσιεύματα ΜΜΕ αποδίδονται σε “πηγές”, στην πραγματικότητα δεν προέρχονται από εμάς, ούτε από κάποιον που είναι στο περιβάλλον μας», συμπλήρωσαν.

Το οινοποιείο, η πώληση του μεριδίου της Τζολί και η καταγγελία για κακοποίηση

Το ζευγάρι αγόρασε το 2008 το Château Miraval, ένα οινοποιείο περίπου 4.860 στρεμμάτων στη νότια Γαλλία, όπου παντρεύτηκαν. Η Τζολί σχεδίαζε να πουλήσει το μερίδιό της στον Πιτ μετά το διαζύγιό τους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν επειδή εκείνος επέμενε να υπογράψει η ηθοποιός μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, που δεν θα της επέτρεπε να δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες περί κακοποίησης, που οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Η Τζολί απέρριψε το αίτημα και έκλεισε συμφωνία ύψους 64 εκατομμυρίων δολαρίων με τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα της βιομηχανίας των οινοπνευματωδών ποτών, Γιούρι Σέφλερ, για το μερίδιό της. Το 2022 ο Πιτ κατέθεσε αγωγή, στην οποία κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του ότι αθέτησε μη γραπτή συμφωνία που προέβλεπε ότι δεν θα πουλούσαν το μερίδιό τους χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.

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Η ηθοποιός απάντησε με αγωγή η οποία έφερε για πρώτη φορά στο «φως» τις καταγγελίες της σε βάρος του Πιτ για κακοποίηση, αναφορικά με επεισόδιο σε ιδιωτικό αεροσκάφος το 2016. σύμφωνα με την Τζολί, ο ηθοποιός την «άρπαξε από το κεφάλι και την τράνταξε», «έπιασε από τον λαιμό» ένα από τα παιδιά τους και «χτύπησε στο πρόσωπο» άλλο.

Εκπρόσωπος του Πιτ είχε διαψεύσει την καταγγελία, κατηγορώντας την Τζολί ότι «συνεχίζει να αναμασά, να αναθεωρεί και να αναπλάθει την περιγραφή της για ένα γεγονός που συνέβη πριν από έξι χρόνια, προσθέτοντας εντελώς αναληθείς πληροφορίες κάθε φορά που δεν καταφέρνει να πάρει αυτό που θέλει». Το FBI έκανε έρευνα για το επεισόδιο του 2016, αλλά δεν απήγγειλε κατηγορίες.

Αν και η υπόθεση μεταξύ των δύο πρώην συζύγων έκλεισε με τον συμβιβασμό, παραμένει ανοιχτή για τον Πιτ που έχει κάνει αγωγή στον Σέφλερ, διεκδικώντας δικαστική εντολή που θα του επιτρέπει να αγοράσει το μερίδιο της Τζολί στο ποσό που το απέκτησε ο Ρώσος επιχειρηματίας, όπως και αποζημίωση.

Πηγή: The Hollywood Reporter