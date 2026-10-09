Εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη κλοπή κρασιού στην Ιταλία.

Άγνωστοι άρπαξαν 30.000 μπουκάλια κρασιού, που η συνολική αξία τους ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ, από εγκαταστάσεις φημισμένου ιταλικού οινοποιείου, σε μια κλοπή που θεωρείται η μεγαλύτερη αυτού του είδους στην Ιταλία.

Η Marchesi Antinori, από τις μεγαλύτερες οικογενειακές οινοποιίες της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι η κλοπή έγινε στις εγκαταστάσεις της στην Τοσκάνη το Σάββατο, ενώ η εταιρεία ετοιμαζόταν να στείλει μια μεγάλη παρτίδα σε πελάτες του εξωτερικού. Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας, όταν έφτασε στις εγκαταστάσεις το προσωπικό.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον επτά άνδρες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, απενεργοποίησαν τον συναγερμό και τις κάμερες ασφαλείας, χρησιμοποίησαν μηχανήματα της εταιρείας και φόρτωσαν δύο μεγάλα φορτηγά με τα πολύτιμα κόκκινα κρασιά της εταιρείας Tignanello, Solaia και Guado al Tasso Tuscan.

«Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιας κλίμακας και αξίας κλοπή κρασιού στην Ιταλία»

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρέντσο Κοταρέλα, είπε στην Corriere della Sera ότι ήταν η μεγαλύτερη κλοπή αυτού του είδους στην Ιταλία. «Μια κλοπή τέτοιας κλίμακας και αξίας σίγουρα δεν έχει ξανασυμβεί στην Ιταλία», δήλωσε και εξέφρασε την ελπίδα ότι η αστυνομία θα καταφέρει να εντοπίσει τα κλοπιμαία.

«Δύο φορτηγά γεμάτα δεν μπορούν απλά να εξαφανιστούν. Οι δρόμοι της Τοσκάνης είναι γεμάτοι κάμερες. Ίσως με λίγη τύχη θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε τουλάχιστον κάποια από τα μπουκάλια που μας έκλεψαν», ανέφερε.

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«Αυτά τα κρασιά έχουν μεγάλη αξία και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να τα πουλήσουν χωρίς να τους δουν», δήλωσε στους Financial Times. Η επιλογή των μπουκαλιών, που συνήθως κοστίζουν από 150 έως 500 ευρώ το ένα, δείχνει πως οι κλέφτες ήταν γνώστες του κρασιού και είχαν πληροφορίες εκ των έσω, εκτιμά η εταιρεία. Η Marchesi Antinori ιδρύθηκε το 1385 και εξάγει προϊόντα σε 170 χώρες. Πέρυσι τα έσοδά της ανήλθαν σε 263 εκατομμύρια ευρώ.

Φέτος παρατηρείται «κύμα» κλοπών κρασιού στην Ιταλία, καθώς μεταξύ άλλων υπήρξαν και δύο περιστατικά στο Πιεμόντε, όπου εκλάπησαν μπουκάλια αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ο Κοταρέλα υποψιάζεται ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται η ίδια συμμορία, αλλά δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν μια τέτοια κλοπή στην εταιρεία του.

«Πάντα θεωρούσαμε πιθανό να κλαπούν κάποια κιβώτια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αλλά σίγουρα όχι ότι δύο φορτηγά θα έμπαιναν στο κελάρι και θα έφευγαν με τόσο μεγάλη λεία», δήλωσε.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian