Ένα νέο σύστημα AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες παρακολουθούν τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών.

Η φύση έχει τον δικό της τρόπο να αναγνωρίζει τα μέλη της. Κάθε πουλί τραγουδά με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο και, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη, αυτή η ιδιαιτερότητα μπορεί να αποτελέσει το ‘κλειδί’ για την παρακολούθηση της ζωής του.

Ερευνητές αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζουν άγρια πουλιά αποκλειστικά από το τραγούδι τους, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο αυτοματοποιημένη και λιγότερο παρεμβατική μέθοδο μελέτης της άγριας ζωής.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Methods, παρουσιάζει μια τεχνική που συνδυάζει ηχογραφήσεις από το φυσικό περιβάλλον με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

Στόχος είναι οι επιστήμονες να μπορούν να εντοπίζουν ποια πουλιά επιστρέφουν στις ίδιες περιοχές από χρονιά σε χρονιά, αποκτώντας πολύτιμα δεδομένα για την επιβίωση και την κατάσταση των πληθυσμών τους.

Μέχρι σήμερα, ένας από τους βασικούς τρόπους παρακολούθησης των πληθυσμών των πουλιών είναι η σύλληψη και η τοποθέτηση ειδικών δακτυλιδιών στα πόδια τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι βιολόγοι μπορούν να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα άτομα όταν τα εντοπίζουν ξανά, ακόμη και έναν χρόνο αργότερα.

Ωστόσο, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί σημαντική προσπάθεια στο πεδίο. Επιπλέον, η σύλληψη μπορεί να προκαλέσει στρες στα ζώα, ενώ η δακτυλίωση ενδέχεται να φθαρεί ή να χαθεί. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τραυματισμό ή θάνατο του πουλιού.

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Η νέα προσέγγιση με την τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να παρακάμψει αρκετούς από αυτούς τους περιορισμούς. Αντί να χρειάζεται να πιάσουν ένα πουλί για να το αναγνωρίσουν, οι επιστήμονες μπορούν να το ακούσουν.

Όπως σημειώνουν βιολόγοι, η δυνατότητα αναγνώρισης ενός μεμονωμένου πτηνού μέσω του τραγουδιού του αποτελεί σχεδόν ένα επιστημονικό «Άγιο Δισκοπότηρο».

Πώς μαθαίνει η AI να ξεχωρίζει τα πουλιά

Η ομάδα, με επικεφαλής τον ερευνητή στο πεδίο της μηχανικής μάθησης Sam Lapp, επέλεξε ως αντικείμενο μελέτης ένα μικρό αποδημητικό πτηνό που συναντάται στη Βόρεια Αμερική της ίδιας οικογένειας με την τσίχλα με την επιστημονική ονομασία Seiurus aurocapilla.

Τα αρσενικά του είδους παράγουν χαρακτηριστικά τραγούδια, τα οποία αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες ηχητικές ακολουθίες. Το συγκεκριμένο είδος παρουσιάζει το εξής ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, όχι μόνο διατηρεί ένα πολύ σταθερό τραγούδι με την πάροδο του χρόνου, αλλά ερμηνεύει αποκλειστικά μία και μοναδική εκδοχή του, κυρίως την άνοιξη, προκειμένου να υπερασπιστεί την επικράτειά του και να προσελκύσει ταίρι.

Παρότι τα τραγούδια αυτών των πουλιών μοιάζουν μεταξύ τους, παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις από άτομο σε άτομο.

Αυτές ακριβώς τις διαφορές αξιοποίησαν οι επιστήμονες.

Αρχικά, συγκέντρωσαν ηχογραφήσεις από περισσότερες από 130 τοποθεσίες στην Πενσιλβάνια, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί σε διάστημα 4 ετών. Η ομάδα επεξεργάστηκε 9.072 ώρες ηχητικού υλικού για να παρακολουθήσει 405 μεμονωμένα πτηνά. Στη συνέχεια, εκπαίδευσαν ένα μοντέλο AI να αναλύει τα ακουστικά χαρακτηριστικά κάθε τραγουδιού και να ομαδοποιεί τις ηχογραφήσεις που παρουσίαζαν ομοιότητες. Η βασική υπόθεση ήταν ότι κάθε ομάδα ηχογραφήσεων θα αντιστοιχούσε στο ίδιο μεμονωμένο πουλί.

Για να ελέγξουν αν η μέθοδος λειτουργεί, οι ερευνητές δοκίμασαν το μοντέλο σε ένα άλλο σύνολο ηχογραφήσεων, οι οποίες είχαν συλλεχθεί από μικτά και βόρεια δάση (τάιγκα) στην Αλμπέρτα του Καναδά, κατά την

αναπαραγωγική περίοδο της άνοιξης του 2016, επιτυγχάνοντας ακρίβεια που έφτασε έως και το 96% στην αντιστοίχηση των τραγουδιών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν την επιβίωση των μεταναστευτικών πτηνών.

Τα αρσενικά του είδους κινούνται σε συγκεκριμένες επικράτειες αναπαραγωγής και συνήθως επιστρέφουν σε αυτές κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν μικρόφωνα σε μια δασική περιοχή και να καταγράφουν ποια από τα πουλιά που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως επιστρέφουν την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να συλλέγουν στοιχεία για την επιβίωση των πληθυσμών των πουλιών χωρίς να χρειάζεται να συλλαμβάνουν και να σημαδεύουν κάθε άτομο.

Υπάρχουν και περιορισμοί

Η συγκεκριμένη μέθοδος αναγνωρίζει μόνο τα αρσενικά πουλιά που τραγουδούν. Οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό των αρσενικών ως βάση για την εκτίμηση του πληθυσμού, υποθέτοντας ότι κάθε αρσενικό αντιστοιχεί σε ένα αναπαραγωγικό ζευγάρι. Πρόκειται, όμως, για μια προσέγγιση που δεν εξασφαλίζει απόλυτα ακριβείς αριθμούς.

Παράλληλα, η εφαρμογή της τεχνολογίας σε άλλα είδη θα απαιτήσει πρόσθετη έρευνα. Δεν αρκεί ένα σύστημα AI να αναγνωρίζει ομοιότητες ανάμεσα σε τραγούδια. Χρειάζεται να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ποιο τραγούδι ανήκει σε ποιο πουλί, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να αξιολογήσουν την ακρίβεια του μοντέλου.

Η νέα τεχνολογία δεν πρόκειται φυσικά, να καταργήσει πλήρως τις παραδοσιακές μεθόδους παρακολούθησης.

Η σύλληψη και η εξέταση ενός πτηνού εξακολουθούν να προσφέρουν πληροφορίες που δεν μπορούν να αντληθούν από μια ηχογράφηση. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες μπορούν να αξιολογήσουν τα αποθέματα λίπους του, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, καθώς και άλλες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης των πουλιών.

Όπως επισημαίνει ο Sam Lapp, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει απαραίτητο ρόλο στη διαδικασία. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, μπορεί να αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της παρακολούθησης, επιτρέποντας στους ερευνητές να συλλέγουν περισσότερα δεδομένα με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ήδη έχουν διαθέσει τον κώδικα του προγράμματος σε πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, προκειμένου να βοηθήσουν άλλους βιολόγους να παρακολουθήσουν την επιβίωση πληθυσμών ωδικών πτηνών, ή ακόμα και άλλων ειδών.