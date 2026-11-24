«Ρεαλιστική ελπίδα ή περιπέτειες» το δίλημμα του Μητσοτάκη για τις εκλογές.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, την εκπαίδευση, αλλά και τις εκλογές, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο συνέδριο «Future Unfold: Connected Intelligence - The Future Advantage».

«Αυτό το οποίο λέμε είναι ρεαλιστική ελπίδα, από την άλλη μεριά είναι περιπέτειες γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πραγματική και δεν υπάρχει πρόταση κοινοβουλευτικής συνεργασίας που να μπορεί να αποτελεί εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση», είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εκλογές.

«Η συζήτηση στην αντιπολίτευση σήμερα είναι ποιος πήγε από το ένα κόμμα στο άλλο και πώς θα ανακυκλωθούν στελέχη που, συγγνώμη, περισσότερο παραπέμπουν σε πολιτικούς γυρολόγους, παρά σε πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν όραμα για τη χώρα», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο να πούμε ότι θα δώσουμε 13η ή 14η σύνταξη, ή θα κόψουμε τον ΦΠΑ»

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε πως λυπάται γιατί αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν σήμερα στον πολιτικό διάλογο. «Δυστυχώς όταν μιλάμε για το μέλλον, λες και ακούω την κολλημένη βελόνα ιδεών και προτάσεων που έρχονται από μια άλλη εποχή. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο να πούμε ότι θα δώσουμε 13η ή 14η σύνταξη, ή θα κόψουμε τον ΦΠΑ. Σημαντικά όλα αυτά, αλλά έρχεται ένας κόσμος που με φόρα αλλάζει τελείως και πρέπει να βρούμε τη θέση μας», υπογράμμισε.

«Πετύχαμε πολλά αλλά προφανώς αυτή η διαδρομή πρέπει να έχει και συνέπεια και συνέχεια και εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες για τρίτη τετραετία διαμορφώνουμε σχέδιο για το πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030. Πώς θα τοποθετηθεί η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε πως υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα, ενώ υπογράμμισε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή».

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Η ανάπτυξη, συνέχισε ο πρωθυπουργός, πρέπει να στηριχθεί στις επενδύσεις. «Εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν, εκεί θα στρέψουμε την προσοχή μας», πρόσθεσε.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η αγορά και το χρηματιστήριο ενδιαφέρονται για κέρδη και ο πειρασμός να τρέξουν πιο γρήγορα και να μην υπακούσουν σε κανόνες ασφαλείας θα είναι μεγάλος». Για την ασφάλεια των υποδομών, σχολίασε ότι «ο επιτιθέμενος μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Καμία χώρα δεν είναι έτοιμη. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα μπορούσε κανείς να πειραματιστεί και να επηρεάσει ψυγεία;».

«Νομίζω είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη»

Για τις παραγωγικές επενδύσεις, σημείωσε ότι «το αποτύπωμα της κρίσης είναι ακόμα νωπό και συμπλήρωσε: «Για αυτό επιμένω στην πολιτική σταθερότητα. Αυτό που έχουμε χτίσει, πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί. Να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα για τις επενδύσεις».

Υπάρχουν ακόμα ζητήματα με τις χρήσεις γης, δήλωσε. «Βάζουμε τάξη στο χώρο. Η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες έχει τεράστια σημασία. Κωδικοποιήσαμε την πολεοδομική νομοθεσία. Έχει μεγάλη σημασία. Οι συνθήκες υπάρχουν. Ας πάρουν οι επιχειρηματίες, οι τράπεζες λίγο παραπάνω ρίσκο. Ο πρωτογενής τομέας έχει τεράστιες ευκαιρίες για την Ελλάδα. Γίνονται μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και στα τρόφιμα που δεν γίνονταν στον παρελθόν. Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι για την μεγάλη επενδυτική έκρηξη. Επενδυτικά κίνητρα υπάρχουν. Αν πρέπει να κάνουμε πέντε πράγματα παραπάνω είμαστε εδώ. Αλλά δεν θα υποκαταστήσουμε τον επιχειρηματία», συνέχισε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ