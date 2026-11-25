Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από ενόπλους σε σούπερ μάρκετ Exito στην Καρταχένα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας έφτασε την Τρίτη στην τουριστική πόλη της Καραϊβικής, Καρταχένα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούσαν να βάλουν τέλος σε μια τεταμένη, πολύωρη αντιπαράθεση με ενόπλους που κρατούν περίπου 20 ομήρους μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι ένοπλοι κατέφυγαν στο κατάστημα μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία, τον στρατό και τις ειδικές δυνάμεις να περικυκλώσουν το κτίριο και να διακόψουν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

Έπειτα από ώρες διαπραγματεύσεων, 10 από τους αρχικούς 30 ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι, ανάμεσά τους και ορισμένες ηλικιωμένες γυναίκες.

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Αργότερα, ο νεοεκλεγείς δεξιός ηγέτης Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια έφτασε στο σημείο, φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής, με ένα πιστόλι στη θήκη του και κρατώντας έναν ασύρματο, καθώς χαιρετούσε στρατιωτικά και έδινε τα χέρια με διοικητές μιας ειδικής μονάδας καταπολέμησης απαγωγών και εκβιασμών.

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Ο Ντε λα Εσπριέγια κάνει εκτεταμένη χρήση σκληρής ρητορικής και στρατιωτικών συμβόλων από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, παρότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

«Η επιχείρηση θα έχει αίσιο τέλος για τους ομήρους», είχε δηλώσει πριν φτάσει στην Καρταχένα. «Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα έχει εξίσου αίσιο τέλος για τους εγκληματίες».

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Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του AFP είδαν αστυνομικούς σκυμμένους στην είσοδο του σούπερ μάρκετ Exito, με προτεταμένα τα πιστόλια, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές έπαιρναν θέσεις σε κοντινές ταράτσες.

Η ομηρία εκτυλίχθηκε στην Καρταχένα, ένα λιμάνι της Καραϊβικής φημισμένο για την αποικιακή, περιτειχισμένη παλιά πόλη του, τα παραθαλάσσια θέρετρα και τον τουρισμό κρουαζιέρας.

Μεταξύ εκείνων που εκφράζονται φόβοι ότι κρατούνται όμηροι βρίσκονται και υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ. «Ο γιος μου είναι εκεί μέσα», δήλωσε στο AFP ο Χάκομπ Πέρες, πατέρας ενός από τους εργαζομένους.

«Δεν έφυγε από τη δουλειά και δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Νομίζω ότι του το πήραν», είπε.

Ο Ντε λα Εσπριέγια απέκλεισε την εμπλοκή ένοπλων ανταρτικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων. «Δεν πρόκειται για απαγωγή που διέπραξε κάποια τρομοκρατική οργάνωση - όχι, πρόκειται για εγκληματίες που πιάστηκαν εξαπίνης, δεν είχαν διέξοδο διαφυγής και στη συνέχεια απήγαγαν μια ομάδα ανθρώπων».

Εικόνες που μεταδόθηκαν από κολομβιανά μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μασκοφόρους ενόπλους με τουφέκια να στέκονται δίπλα σε ομήρους, οι οποίοι φαίνονταν γονατισμένοι στο πάτωμα μέσα στο κατάστημα.

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Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν πίσω από τις αστυνομικές ζώνες αποκλεισμού, παρατεταγμένοι στους γύρω δρόμους και τα πεζοδρόμια, βιντεοσκοπώντας με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς η κυκλοφορία εκτρεπόταν γύρω από το εμπορικό κέντρο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ένοπλοι ζητούσαν σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια, δύο θωρακισμένα οχήματα και ασφαλή διέλευση προς την πόλη Μπαρανκίγια, 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, στις ακτές της Καραϊβικής της Κολομβίας.

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις αναφορές.

Η κρίση ομηρίας έρχεται εν μέσω επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας. Αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι αρχές κατηγόρησαν μια αποσχισθείσα φράξια των FARC για επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στην πόλη Βιγιαβισένσιο, από την οποία τραυματίστηκαν 25 άνθρωποι και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις αφίξεις πτήσεων στην Καρταχένα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.