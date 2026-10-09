Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ανοδικά κινείται ο χρυσός την Παρασκευή επωφελούμενος από την εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων των επιτοκίων.

Ειδικότερα, η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύεται κατά 0,9%, στα 4.169,32 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από το χαμηλό δύο μηνών που κατέγραψε την Τετάρτη. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πολύτιμου μετάλλου στις ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 0,9%, φθάνοντας στα 4.194,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Η ανοδική κίνηση υποστηρίζεται από την προσωρινή ανακοπή της ενίσχυσης του αμερικανικού νομίσματος, γεγονός που καθιστά τον χρυσό φθηνότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου υποχωρεί για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Εξαρτάται από Fed

Ωστόσο, η πορεία του χρυσού εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις της Fed, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν έντονες.

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Μια ενδεχόμενη περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στον χρυσό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων διαταραχής της προσφοράς στη Μέση Ανατολή.

Η συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να περιορίσει τις απώλειες του πολύτιμου μετάλλου, λειτουργώντας ως αντίβαρο στις πιέσεις που προκαλεί η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα επόμενα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ενόψει της συνεδρίασης της Fed τον Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η αμερικανική κεντρική τράπεζα αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα 18% σε αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, ενώ η πιθανότητα αύξησης τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στο 82%.

Η προοπτική περαιτέρω αύξησης του κόστους δανεισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αγορά χρυσού. Αν και το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν την ελκυστικότητά του, καθώς δεν προσφέρει τόκο ή άλλη σταθερή απόδοση.