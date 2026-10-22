Η περαιτέρω αύξηση των τιμών ενέργειας ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές προσδοκίες, διατηρώντας τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Απώλειες άνω του 1% καταγράφει ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές ανησυχίες και τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα. Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην επικείμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Πτώση για την τιμή του χρυσού

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,1%, στα 4.094,90 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 14 Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου σημείωσαν πτώση 0,9%, στα 4.111,40 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου συνδέεται με νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες οδήγησαν τις ΗΠΑ να διατάξουν την αποχώρηση ορισμένων διπλωματών και μελών των οικογενειών τους από τη χώρα.

Πώς επηρεάζουν τον χρυσό οι πληθωριστικές πιέσεις

Σύμφωνα με τον Kelvin Wong, ανώτερο αναλυτή της OANDA, η περαιτέρω αύξηση των τιμών ενέργειας ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές προσδοκίες, διατηρώντας τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει τόκο.

Οι αγορές αναμένουν τη συνεδρίαση της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου, με τους επενδυτές να αποτιμούν στο 16% την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων. Ωστόσο, για τον Δεκέμβριο η αντίστοιχη πιθανότητα φτάνει το 90%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

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Παράλληλα, αναμένονται τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με τον αναλυτή του Reuters Wang Tao, ο χρυσός ενδέχεται να κινηθεί προς τα 4.073 δολάρια, ενώ αντίσταση εντοπίζεται στα 4.135 δολάρια.