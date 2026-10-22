Η πρωτοβουλία θα παραμείνει σε ισχύ και το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του έτους.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναδιαμορφωθεί η λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν στο μέτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η πρωτοβουλία θα παραμείνει σε ισχύ και το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του έτους. Στόχος είναι η νέα λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.000 προϊόντα.

Από τα 1.750 προϊόντα της αρχικής λίστας, τα 400 αφορούσαν σχολικά είδη, τα οποία πλέον αποσύρονται λόγω της ολοκλήρωσης της περιόδου αυξημένης ζήτησης. Ως αποτέλεσμα, αναμένονται αλλαγές στη σύνθεση της λίστας, με περισσότερα από 600 προϊόντα να εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία έως το τέλος του 2026.

Μειώσεις τιμών έως 25% ενόψει Χριστουγέννων

Νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών σχεδιάζεται για την εορταστική περίοδο, με την ονομασία «Γιορτές για όλους». Το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση έως και 25% των τιμών σε προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

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Στη σχετική λίστα αναμένεται να ενταχθούν τρόφιμα και προϊόντα που βρίσκονται παραδοσιακά στο εορταστικό τραπέζι, όπως κρέας, τυριά, ζυμαρικά, γάλα και αλεύρι, αλλά και εποχικά γλυκά, όπως τσουρέκια, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Στα προϊόντα αναμένεται επίσης να περιλαμβάνονται κρασιά και αναψυκτικά.

Η εφαρμογή της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα αφορά τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου, από περίπου τα μέσα του μήνα έως και το τέλος του έτους.

Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει τις τιμές

Την ίδια στιγμή, επιχειρήσεις και βιομηχανίες επιχειρούν να περιορίσουν τις ανατιμήσεις, καθώς το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή και τη λειτουργία τους.

Τα στοιχεία της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται από αρνητικά έως σχεδόν μηδενικά επίπεδα, ανάλογα με την περίοδο αναφοράς. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι τιμές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, οι σωρευτικές αυξήσεις που έχουν προηγηθεί εξακολουθούν να διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά πόσο η νέα ενεργειακή κρίση θα ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των προϊόντων και, κατ’ επέκταση, στο κόστος των βασικών αγαθών.