Ο ρωσικός χρυσός αντιστοιχούσε σχεδόν στο 15% των εισαγωγών μη νομισματικού χρυσού του Χονγκ Κονγκ στο πρώτο επτάμηνο του έτους, έναντι 0,6% το 2021.

Σε επίπεδα-ρεκόρ έχουν εκτοξευθεί οι εισαγωγές ρωσικού χρυσού στο Χονγκ Κονγκ, καθώς οι δυτικές κυρώσεις έχουν ανακατευθύνει τις εμπορικές ροές πολύτιμων μετάλλων από το Λονδίνο προς την Κίνα και τις μεγάλες αγορές της Ασίας.

Το Χονγκ Κονγκ εισήγαγε 112,7 τόνους χρυσού ρωσικής προέλευσης κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, σύμφωνα με ανάλυση της BullionVault, η οποία βασίζεται σε επίσημα στοιχεία της τοπικής στατιστικής υπηρεσίας. Η ποσότητα έχει ήδη ξεπεράσει τους 92,1 τόνους που εισήχθησαν σε ολόκληρο το 2025, ενώ η μεταβολή είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με το 2021, όταν οι εισαγωγές περιορίζονταν σε μόλις 3,3 τόνους.

Ο ρωσικός χρυσός αντιστοιχούσε σχεδόν στο 15% των εισαγωγών μη νομισματικού χρυσού του Χονγκ Κονγκ στο πρώτο επτάμηνο του έτους, έναντι 0,6% το 2021. Η εξέλιξη αποτυπώνει τη ριζική αλλαγή των εμπορικών διαδρομών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων από τις δυτικές οικονομίες.

Καθοριστική ήταν η απόφαση της London Bullion Market Association τον Μάρτιο του 2022 να αναστείλει τα έξι ρωσικά διυλιστήρια χρυσού και αργύρου από τις λίστες Good Delivery. Στη συνέχεια, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες επέβαλαν περιορισμούς στον ρωσικό χρυσό, κλείνοντας αγορές που αποτελούσαν βασικούς προορισμούς για τη Μόσχα.

Πριν από τον πόλεμο, η ρωσική βιομηχανία χρυσού είχε αναπτύξει ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το Λονδίνο. Την περίοδο 2019-2021, οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχούσαν σε περίπου δύο τρίτα της παραγωγής των ρωσικών ορυχείων.

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Το Χονγκ Κονγκ εξελίσσεται πλέον σε βασική εναλλακτική πύλη, προσφέροντας πρόσβαση στην κινεζική αγορά, τη μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης χρυσού παγκοσμίως. Παράλληλα, ενισχύει τις υποδομές αποθήκευσης, εκκαθάρισης και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων, επιδιώκοντας ισχυρότερο ρόλο ως ασιατικός χρηματοοικονομικός κόμβος.

Η μετατόπιση συμπίπτει με την αυξημένη ζήτηση χρυσού στην Κίνα. Τα επίσημα αποθέματα της χώρας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 40 τόνους στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερδιπλάσια ποσότητα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας περαιτέρω τη μετατόπιση του παγκόσμιου εμπορίου χρυσού προς την Ασία.