Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ υποχώρησαν κατά 4 σεντς, στα 100,28 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές στις ασιατικές αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα την Τρίτη, καθώς η ανθεκτικότητα των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η απόφαση της G7 να διαθέσει ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα περιόρισαν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Ωστόσο, οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία διατηρούν στο προσκήνιο τον γεωπολιτικό κίνδυνο για τις ενεργειακές ροές στον Κόλπο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ υποχώρησαν κατά 4 σεντς, στα 100,28 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 11 σεντς ή 0,1%, στα 89,33 δολάρια το βαρέλι.

Σταθερή η αγορά

Η αγορά παραμένει ουσιαστικά σταθερή μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη σχετική αποκλιμάκωση των φόβων γύρω από την προσφορά. Η αύξηση των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας και η απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων λειτουργούν προς το παρόν ανασταλτικά στην άνοδο των τιμών.

Σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του κλίματος αποτέλεσαν τα στοιχεία για τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακών μεταφορών, οι εξαγωγές αργού της περιοχής ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα σε τέσσερις ημέρες κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη καταδεικνύει την ανθεκτικότητα των περιφερειακών πετρελαϊκών ροών, παρά τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόσθετη ανακούφιση

Πρόσθετη ανακούφιση στην αγορά έφερε η συμφωνία των χωρών της G7 για αποδέσμευση συνολικά 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

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Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη εντείνει τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές του μεγαλύτερου πετρελαιοπαραγωγού της περιοχής, την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι Χούθι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον σειράς στόχων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, διυλιστήριο της Aramco στη Ράμπιγκ και το αεροδρόμιο της Άμπχα. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των επιθέσεων από τις σαουδαραβικές αρχές.