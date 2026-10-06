Σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο για το 2026, η Ελλάδα βρίσκεται στην 61η θέση ανάμεσα σε 165 χώρες και δικαιοδοσίες.

Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της οικονομικής ελευθερίας, καθώς ανέβηκε δύο θέσεις στη διεθνή κατάταξη. Ωστόσο, η εικόνα της χώρας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προβληματική, αφού βρίσκεται μόλις στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο για το 2026, που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute, η Ελλάδα βρίσκεται στην 61η θέση ανάμεσα σε 165 χώρες και δικαιοδοσίες. Πέρυσι ήταν στην 63η θέση.

Η συνολική βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε από 7,01 σε 7,17 με άριστα το 10. Η φετινή έκθεση βασίζεται σε στοιχεία του 2024 και εξετάζει, με απλά λόγια, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν πολίτη να εργαστεί, να επιχειρήσει, να κάνει συναλλαγές, να προστατεύσει την περιουσία του και να κινηθεί μέσα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας του.

Η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της στους τέσσερις από τους πέντε βασικούς τομείς που εξετάζει ο Δείκτης. Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στο μέγεθος του κράτους, όπου η βαθμολογία ανέβηκε από 4,89 σε 5,24. Παρ' όλα αυτά, εδώ παραμένει και μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της χώρας, καθώς βρίσκεται στην 144η θέση παγκοσμίως.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο διεθνές εμπόριο, όπου η Ελλάδα συγκεντρώνει 8,65 βαθμούς και βρίσκεται στην 30ή θέση. Στη σταθερότητα του νομίσματος παίρνει 9,09 και κατατάσσεται 49η, ενώ στο κανονιστικό περιβάλλον βρίσκεται στην 70ή θέση με 6,64.

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Μικρή υποχώρηση καταγράφεται στο νομικό σύστημα και την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η βαθμολογία μειώθηκε από 6,23 σε 6,22, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 46η θέση.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο έρχεται από τη σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η χώρα βελτίωσε τη συνολική της επίδοση, έπεσε από την 24η στην 25η θέση μεταξύ των «27». Χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκονται μόνο η Κροατία και η Πολωνία.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Χονγκ Κονγκ και ακολουθούν η Ελβετία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τελευταία βρίσκεται η Βενεζουέλα.