Οι πιέσεις έχουν περάσει και στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ να υποχωρεί σε χαμηλό 17 μηνών έναντι του δολαρίου, κοντά στο 1,12, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης απέναντι στους αυξανόμενους δημοσιονομικούς και πολιτικούς κινδύνους.

Στο επίκεντρο των αγορών επιστρέφει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι ισχυρές πιέσεις στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, με αιχμή τη Γαλλία, ενισχύουν τα σενάρια παρέμβασης για την αποτροπή ευρύτερης μετάδοσης της αναταραχής.

Η δημοσιονομική και πολιτική κρίση στη Γαλλία έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά χρέους, οι οποίες επεκτάθηκαν σε Ιταλία, Βέλγιο και Ελλάδα. Το spread του γαλλικού 10ετούς ξεπέρασε ακόμη και τις 150 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ η απόδοσή του πλησίασε το 5%, αγγίζοντας υψηλά 24 ετών. Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, με το γαλλικό spread κοντά στις 140 μονάδες, το ιταλικό έχει αυξηθεί στις 120, το βελγικό στις 85 και το ελληνικό πάνω από τις 100 μονάδες βάσης.

Την αβεβαιότητα ενίσχυσαν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία, μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου από τον Πέδρο Σάντσεθ. Η απόδοση του ισπανικού 10ετούς αυξήθηκε έως το 4,13%, ενώ το spread διαμορφώθηκε στις 66 μονάδες βάσης.

Οι πιέσεις έχουν περάσει και στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ να υποχωρεί σε χαμηλό 17 μηνών έναντι του δολαρίου, κοντά στο 1,12, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης απέναντι στους αυξανόμενους δημοσιονομικούς και πολιτικούς κινδύνους.

Διεθνείς οίκοι εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ. Η Citigroup εκτιμά ότι ενδεχόμενη περαιτέρω μετάδοση των πιέσεων θα αυξήσει την πιθανότητα δράσης, με πιθανές επιλογές την επιβράδυνση ή διακοπή της ποσοτικής σύσφιγξης και την επιστροφή στις ευέλικτες επανεπενδύσεις κρατικών τίτλων. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη η δημιουργία ενός περιορισμένου προγράμματος αγοράς ομολόγων, ενός «μίνι QE».

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Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η αναταραχή έχει ήδη αυστηροποιήσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, σε βαθμό αντίστοιχο με μία επιπλέον αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Ως ύστατο εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το TPI, εφόσον οι πιέσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και εύρος.