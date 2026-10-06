Κοινή παραγωγή όπλων και αποθήκευση LNG συμφώνησε στο Κίεβο ο καγκελάριος, την ώρα που οι Ρώσοι εντείνουν τους βομβαρδισμούς και στο Κίεβο-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη»

Ο «σκιώδης πόλεμος» Ρωσίας και Ευρώπης κινδυνεύει να μετατραπεί σε πραγματικό πόλεμο, πρωτίστως μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη»:

Τις δικές τους μπίζνες μαζί με τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα προωθούν Γερμανία και ΗΠΑ στην Ουκρανία, είτε στηρίζοντας το Κίεβο είτε συνάπτοντας συμφωνίες με τη Μόσχα. Την ίδια στιγμή η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας κλιμακώνεται, με πιο σφοδρά και θανατηφόρα πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές.

Κομίζοντας βοήθεια που ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς πραγματοποίησε την Κυριακή αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι. Την ώρα της επίσκεψης σημειώθηκε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε αστικές περιοχές, ενώ ήχησαν 4 φορές σειρήνες συναγερμού, ακούστηκαν εκρήξεις και λειτούργησαν τα συστήματα αεράμυνας.

Η Γερμανία προωθεί ένα νέο πακέτο στρατιωτικής και ενεργειακής στήριξης της Ουκρανίας, αντλώντας από τα κονδύλια του προϋπολογισμού που έχουν ήδη εγκριθεί για στρατιωτική βοήθεια. Εκτός από τη στρατιωτική ενίσχυση 1 δισ. ευρώ, άλλα 350 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση του ουκρανικού ενεργειακού τομέα.

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, το κεντρικό σημείο της αποστολής του Μερτς είναι η ταχεία παραγωγή drones αναχαίτισης, σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων, κυρίως σε αμερικανικούς Patriot, που χρησιμοποιούνται και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

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Ο Μερτς συνοδευόταν στο Κίεβο από τους επικεφαλής των γερμανικών πολεμικών και ενεργειακών κολοσσών της Γερμανίας: «Siemens Energy», «Hensoldt», «Diehl Defence» και «Quantum Systems».

Στη διάρκεια της επίσκεψης οριστικοποιήθηκε και μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων ειδών drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού. Ενδεικτικά, τον περασμένο Απρίλη η «Quantum Systems» και η ουκρανική «WIY Drones» ίδρυσαν την κοινοπραξία «Quantum», η οποία κατασκευάζει συστήματα αεράμυνας. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων βεληνεκούς άνω των 1.000 χλμ., που θα μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας και της Γερμανίας συζήτησαν την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω γερμανικών υποδομών στην Ουκρανία και τη συνεργασία ευρωπαϊκών εταιρειών στη χρήση υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Ενέργειας.

Προηγουμένως το Κίεβο είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για την αύξηση των εισαγωγών LNG, προσφέροντας σε ευρωπαϊκές εταιρείες την επιλογή αποθήκευσης των δικών τους ποσοτήτων φυσικού αερίου σε υπόγειες υποδομές αποθήκευσης σε ουκρανικό έδαφος.

Η Γερμανία «κινδυνεύει να εμπλακεί σε σύγκρουση» με τη Ρωσία

Η Γερμανία πρωτοστατεί στη σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό για το πάνω χέρι στον συσχετισμό δυνάμεων σε Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, εν μέσω ύφεσης και στασιμότητας της καπιταλιστικής οικονομίας το γερμανικό κεφάλαιο βρίσκει κερδοφόρα διέξοδο στις επενδύσεις στη βιομηχανία όπλων.

Σε ένα τέτοιο φόντο εντείνονται και οι «προειδοποιήσεις» για επικείμενη σύγκρουση με τη Ρωσία και επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη. Χθες ο Μ. Γιάγκερ, επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών Bundesnachrichtendienst (BND), προειδοποίησε ότι η Γερμανία «κινδυνεύει να εμπλακεί» σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα εντείνει έναν όλο και πιο επιθετικό «σκιώδη πόλεμο» εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών.

«Η αντιπαράθεση που αντιμετωπίζουμε με τη Ρωσία έχει αποκτήσει μια νέα, πιο επικίνδυνη διάσταση», ανέφερε ο Γιάγκερ στους βουλευτές κατά την ετήσια δημόσια ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών στο γερμανικό κοινοβούλιο.

«Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία - η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είναι μόνο ένα παράδειγμα», είπε, αναφερόμενος στο περιστατικό του Αυγούστου.

«Δεν απειλούμε κανέναν», τόνισε την Πέμπτη ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν. «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτεθούμε σε κανέναν - είτε το 2029, είτε το 2030, είτε το 2050 - αλλά αν υποστούμε επιθετική ενέργεια δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε», πρόσθεσε, καθώς περιστατικά «υβριδικών επιθέσεων» μπορούν να αξιοποιηθούν και από τα δυο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα για να δικαιολογήσουν μια κλιμάκωση, ανάλογα με τις επιδιώξεις.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», επεσήμανε ο Μερτς από το Κίεβο.

Πάντως η Ρωσία θα συνεχίσει με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση τους βομβαρδισμούς στόχων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ξεκαθάρισε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, έπειτα από τις πρόσφατες δηλώσεις του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα επιμείνει στις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων.

Παράλληλα το ρωσικό ΥΠΕΞ προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωματικό προσωπικό να μην παραμένουν ή ταξιδεύουν στην Ουκρανία.

Συμφωνίες δισεκατομμυρίων των ΗΠΑ με τη Ρωσία στον πετρελαϊκό τομέα

Την ίδια ώρα που η Γερμανία και η Ευρώπη «επενδύουν» στον πόλεμο, οι ΗΠΑ προωθούν τα δικά τους γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, και σύμφωνα με τον Ζελένσκι «η αμερικανική πλευρά βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε επαφή με την Ουκρανία και τη Ρωσία και προτείνει να πραγματοποιηθεί μέχρι τέλη Οκτώβρη μια συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, σε τριμερή μορφή».

Οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι η Ουάσιγκτον έχει συνάψει συμφωνία 20 δισ. δολαρίων που αφορά τον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό «Lukoil». Η συμφωνία περιλαμβάνει πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια και βενζινάδικα που ανήκουν στον ρωσικό ενεργειακό όμιλο, σε πολλές χώρες. Η «Lukoil» είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας μετά τη «Rosneft», με ευρεία παρουσία εκτός Ρωσίας και δραστηριότητες σε Ευρώπη, Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο Ρώσος Πρόεδρος συζήτησε τη συμφωνία στους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο στις αρχές Σεπτέμβρη.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τοντ Μπόλι, χορηγός του Τραμπ και συνιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers, φέρεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ομάδας πιθανών αγοραστών. Συμμετέχουν επίσης δύο επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και ο αμερικανικός οργανισμός ανάπτυξης International Development Finance Corporation, ο οποίος χρηματοδοτεί έργα στο εξωτερικό.

Στο μεταξύ η Ινδία επιδιώκει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ινδός ΥΠΕΞ Σ. Τζαϊσανκάρ.

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε εμπλακεί λίγο περισσότερο, πέρα από μια απλή υποστήριξη, και έχουμε κάνει συζητήσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για το θέμα αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τζαϊσανκάρ διευκρίνισε ότι η Ινδία «προσπαθεί να είναι χρήσιμη, αρχίζοντας από την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα». Ωστόσο, πρόσθεσε, η χώρα «προχωρά πέρα από αυτό», είτε πρόκειται για συζητήσεις που αφορούν τις εξαγωγές σιτηρών ή Ενέργειας, είτε για «πιθανότητες μη επίθεσης».

Νέα πλήγματα σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Εντείνονται οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα, και το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία.

Επλήγησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι Τσορνομόρσκ που προορίζονταν για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ένα πλοίο ξηρού φορτίου, που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ενα άλλο φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, που μετέφερε στρατιωτικά εφόδια, επλήγη νότια της Οδησσού, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι στην περιφέρεια του Χαρκόβου επλήγη επίσης ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Κοτσετόκ. Το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε πως όλοι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Επιπλέον η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας σε ένα από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών, ανέφερε το Σάββατο η διοίκηση ουκρανικών λιμανιών.

Χθες, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης ρωσικού drone εναντίον εμπορικού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα. Στο πλοίο επέβαιναν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας.

Μολδαβός συνοριοφύλακας τραυματίστηκε

Ενας Μολδαβός συνοριοφύλακας τραυματίστηκε χθες μετά από ρωσικές επιθέσεις που είχαν στόχο γειτονικές ουκρανικές υποδομές, στο πρώτο τέτοιο περιστατικό στη Μολδαβία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ενα βλήμα έπεσε κοντά στο συνοριακό πέρασμα Παλάνκα. Μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, εξοστρακίστηκε και χτύπησε ένα λεωφορείο που ήταν παρκαρισμένο κοντά στο φράγμα, ανακοίνωσε η συνοριοφυλακή. Ενα φυλάκιο υπέστη επίσης ζημιές και ένας αξιωματικός υπέστη ελαφρά τραύματα, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Οι επιχειρήσεις στο συνοριακό πέρασμα στη νοτιοανατολική Μολδαβία, 60 χλμ. από το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, ανεστάλησαν προσωρινά.

Το Κισινάου κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη δύο φορές την περασμένη βδομάδα, εν μέσω αύξησης των παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των Μολδαβών.

Στην τελευταία παραβίαση, 5 drones και πύραυλοι εξερράγησαν κοντά σε οικισμούς στη Μολδαβία το Σάββατο, προκαλώντας κάποιες ζημιές αλλά όχι θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Από τις αρχές του πολέμου μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη οι μολδαβικές αρχές είχαν καταγράψει 81 παραβιάσεις από ρωσικής ή ιρανικής κατασκευής πυραύλους και drones.

Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων και παραβιάσεων εναερίου χώρου, σχολίασε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας.