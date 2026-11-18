«Είμαστε σε πόλεμο την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να καταταγεί, εάν παραστεί η ανάγκη, προκειμένου να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και υπογράμμισε ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει περισσότερα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο δούκας του Σάσεξ παραχώρησε συνέντευξη στην Telegraph, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λβιβ, με έναν όρο: να δεχθεί ερωτήσεις που σχετίζονται μόνο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Εάν μου ζητηθεί να καταταγώ ξανά, εάν υπάρχει αυτή η ανάγκη, 100% θα είμαι εκεί να υπηρετήσω τη χώρα μου μαζί με τους άλλους βετεράνους και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου.

Σε άλλο σημείο, ερωτηθείς εάν ακολουθεί τις οδηγίες προς τους πολίτες ώστε να είναι προετοιμασμένοι, επεσήμανε: «Πρέπει όλοι να είμαστε ανήσυχοι και να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει όσοι έχουμε υπηρετήσει να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε ξανά».

Ο πρίγκιπας Χάρι υπηρέτησε σε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, ως πιλότος ελικοπτέρων Apache του βρετανικού στρατού, από τον Δεκέμβριο του 2007 έως τον Φεβρουάριο του 2008 και από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Αποστρατεύθηκε το 2015.

Πρίγκιπας Χάρι: Είμαστε σε πόλεμο την τελευταία δεκαετία

Αναφερόμενος στη Ρωσία, είπε πως πλέον όλη η Ευρώπη «έχει ξυπνήσει» σε σχέση με την εν λόγω απειλή. Όμως, τόνισε, «η απειλή ήταν εκεί σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια». «Επειδή δεν υπάρχουν πέφτουν πύραυλοι, σφαίρες, drones εναντίον μας, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε πόλεμο. Νιώθω ότι είμαστε σε πόλεμο την τελευταία δεκαετία», ανέφερε ο πρίγκιπας Χάρι.

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Τόνισε πως υπάρχουν πολλά ζητήματα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ευρώπη, που μπορούν να αποδοθούν «τη ρωσική επιρροή, ας το πούμε έτσι». Η μεγαλύτερη ανησυχία του είναι πως «η Ευρώπη, η μεγάλο μέρος της, θα στραφεί εναντίον του εαυτού της, γιατί στρατηγικά αυτό θέλουν», όμως, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «η Ευρώπη έχει ένα ενωμένο μέτωπο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εκτίμησε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι θέλουν οι πολίτες στις ΗΠΑ, «όπου παραμένει υψηλή η υποστήριξη για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία» και το τι κάνει η αμερικανική κυβέρνηση.

«Τα χτυπήματα στις υποδομές είναι σημάδι ότι η Ρωσία χάνει»

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θέλησε να πάρει θέση για τη στάση της Μόσχας στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία. Όμως, δήλωσε ότι από αυτά που ακούει και βλέπει στις επισκέψεις του στην Ουκρανία είναι ότι η χώρα κερδίζει τον πόλεμο και πως πρέπει να υπάρξει «κάποιου είδους στρατηγική εξόδου» για τη Ρωσία.

«Είναι τρελός ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώνονται. Δεν κερδίζει έδαφος, το αντίθετο. Τα χτυπήματα σε πολιτικές υποδομές είναι σημάδι απόγνωσης, σημάδι ότι χάνουν», σχολίασε.

Ο 42χρονος δήλωσε ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η Ουκρανία «όχι μόνο άντεξε, αλλά αντεπιτέθηκε» και παρατήρησε ότι βλέπει μια ενωμένη χώρα. Όμως, τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι «πρέπει να μειώσουμε την υποστήριξή μας. Πρέπει να τη διπλασιάσουμε τώρα». Ο υπόλοιπος κόσμος «δεν μπορεί να περιμένει να πάρει τον δρόμο του (ο πόλεμος), πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να φτάσει στο τέλος του», συνέχισε.

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