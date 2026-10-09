Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού αποτυπώνει την ένταση των πιέσεων στις τιμές.

Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή (9/10) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού αποτυπώνει την ένταση των πιέσεων στις τιμές, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 ο ετήσιος πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί μόλις στο 1,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι αύξησης 0,8% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στη μηνιαία άνοδο συνέβαλε σημαντικά και η επαναφορά των τιμών ένδυσης και υπόδησης στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

Παράλληλα, ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκε στο 3,6%, έναντι 2,5% κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Τα στοιχεία του πίνακα

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ, που αποτυπώνει τις μεταβολές των τιμών μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το φυσικό αέριο, με άνοδο 55,2%, ενώ ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%.

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Στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων ανατιμήσεων βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με αύξηση 38,8%, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη επιβάρυνση στο κόστος μετακίνησης.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση στις τιμές των ξενοδοχείων, μοτέλ και πανδοχείων, οι οποίες έχουν ενισχυθεί κατά 29,8% μέσα σε έναν χρόνο, καταγράφοντας την τέταρτη μεγαλύτερη ανατίμηση μεταξύ των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ακολουθεί η βενζίνη, η οποία είναι ακριβότερη κατά 22,5%, ενώ σημαντική άνοδο 22% καταγράφουν και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Στις μεγαλύτερες αυξήσεις περιλαμβάνεται και το ηλεκτρικό ρεύμα, με τις τιμές του να έχουν ενισχυθεί κατά 15% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Στα τρόφιμα, τη μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι καταναλωτές από το μοσχάρι, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί κατά 12,3%. Ακολουθούν τα αλίπαστα ψάρια με 11,5% και το αρνί και το κατσίκι με 9,7%.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται επίσης στα αυγά, με αύξηση 6,6%, στο χοιρινό με 4,4% και στο ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα αρτοποιίας με 2%.

Στην αγορά κατοικίας, τα ενοίκια εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,9%, ενώ οι διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι έχουν ανατιμηθεί κατά 5,7% και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης κατοικιών κατά 5,3%.

Ακριβότερη κατά 5,7% είναι και η εστίαση, καθώς αυξήσεις καταγράφονται σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία.

Ανοδικά κινούνται και τα ασφάλιστρα υγείας, με αύξηση 7%, ενώ τα στερεά καύσιμα έχουν επίσης ανατιμηθεί κατά 7%. Τέλος, στον τομέα της αναψυχής, τα πακέτα διακοπών είναι ακριβότερα κατά 6,5%.