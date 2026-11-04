Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανάρτηση του Βανς.

Πιέσεις δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ ενισχύει τις προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημειώνουν βουτιά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέδωσε τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στον πόλεμο με το Ιράν.

Το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί σχεδόν 9%, στα 87,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, σημειώνει πτώση άνω του 9%, στα 93,91 δολάρια.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», ανέφερε ο Βανς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναγνωρίσει την προηγούμενη νύχτα τον καθοριστικό ρόλο της σύγκρουσης.

Εκτιμήσεις ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει συμφωνία με το Ιράν

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, αποκτώντας ισχυρότερα πολιτικά εργαλεία για να πιέσουν τον Τραμπ να τερματίσει έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

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Σύμφωνα με αναλυτές τα εκλογικά αποτελέσματα οδηγούν τις αγορές στην εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται πλέον να επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να επιχειρήσουν περιορισμό της χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η αλλαγή των προσδοκιών έχει επιταχύνει τις ρευστοποιήσεις στην αγορά ενέργειας. Τα συμβόλαια πετρελαίου έχουν χάσει περισσότερο από 14% μέσα στην εβδομάδα, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ανοικτοί σε διπλωματική λύση, έπειτα από οκτώ μήνες διαταραχών στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποκλιμάκωση δεν είναι δεδομένη.