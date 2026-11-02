Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος διαδραματίζει η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο να καταγράφει απώλειες άνω του 3%.

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε ο χρυσός τη Δευτέρα, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση στα αμερικανικά επιτόκια.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,7%, στα 3.900,90 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:40 ώρα Ελλάδας, μετά την υποχώρησή της σε χαμηλό ενός έτους κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, κατέγραψαν άνοδο 0,3%, διαμορφούμενα στα 3.909,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Η ανάκαμψη ακολουθεί τις ισχυρές πιέσεις της Παρασκευής, όταν το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε πτώση 3,5%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025 και διασπώντας καθοδικά το κρίσιμο όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Η έντονη διόρθωση συνδέθηκε με το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, το οποίο προκάλεσε αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι αυξημένες ανάγκες κάλυψης περιθωρίων ασφάλισης (margin calls) ανάγκασαν επενδυτές να προχωρήσουν σε πωλήσεις ακόμη και παραδοσιακών ασφαλών καταφυγίων, όπως ο χρυσός, προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα.

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Ενέργεια

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος διαδραματίζει η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο να καταγράφει απώλειες άνω του 3%.

Η πτώση σημειώθηκε μετά από πληροφορίες του Reuters ότι Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν την Κυριακή στην Ντόχα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνομιλιών με μεσολαβητές από το Κατάρ, σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην ενεργειακή αγορά, δημιουργώντας προσδοκίες για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν συνήθως τον πληθωρισμό, ενισχύοντας την πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη περιοδική απόδοση, με αποτέλεσμα να γίνεται λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με τοποθετήσεις που αποφέρουν εισόδημα.

Fed

Παρά τη θετική αντίδραση του χρυσού, η αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για την πορεία της αγοράς.

Τρεις αξιωματούχοι της Fed τάχθηκαν την Παρασκευή υπέρ νέων αυξήσεων των επιτοκίων, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης του υψηλού πληθωρισμού.

Οι τοποθετήσεις τους αποτέλεσαν τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μετά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της προηγούμενης εβδομάδας, κατά την οποία αποφασίστηκε η διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων αμετάβλητων.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 73% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κόστους δανεισμού περιορίζει τα περιθώρια ισχυρής ανάκαμψης του χρυσού, παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση που προκαλεί η πτώση των ενεργειακών τιμών.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι προοπτικές του χρυσού παραμένουν σύνθετες, καθώς οι βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών.

Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον βραχυπρόθεσμα, καθώς οι τεχνικές ρευστοποιήσεις και οι ανησυχίες για τη ρευστότητα επισκιάζουν την επενδυτική του ελκυστικότητα σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τη διαχρονική θέση του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, σε περιόδους έντονης χρηματιστηριακής αναταραχής μπορεί να δεχθεί σημαντικές πιέσεις, όταν οι επενδυτές αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν θέσεις για να καλύψουν άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο. Ειδικότερα, η τιμή του ασημιού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 1,8%, φθάνοντας τα 49,97 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα σημείωσε οριακή άνοδο 0,1%, στα 1.432,63 δολάρια. Αντίθετα, το παλλάδιο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, στα 976,31 δολάρια ανά ουγγιά.