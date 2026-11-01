Οι αποκλίσεις αυτές μεταφράζονται σε αισθητές διαφορές στο κόστος ανεφοδιασμού των νοικοκυριών.

Στα 1,566 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με παράδοση κατ’ οίκον, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.

Η εικόνα της αγοράς παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με τη διαφορά μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου νομού να φτάνει τα 17,3 λεπτά ανά λίτρο.

Στην Αττική, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,544 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται στα 1,549 ευρώ. Στην Αχαΐα η τιμή ανέρχεται στα 1,556 ευρώ, στη Λάρισα στα 1,562 ευρώ και στην Κοζάνη στα 1,552 ευρώ.

Οι υψηλότερες τιμές

Ακριβότερη περιοχή της χώρας αναδεικνύονται οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 1,711 ευρώ ανά λίτρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 1,666 ευρώ, η Κέρκυρα με 1,638 ευρώ και το Ρέθυμνο με 1,633 ευρώ.

Υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στη Λέσβο και τη Φωκίδα, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,610 ευρώ ανά λίτρο, στο Ηράκλειο με 1,609 ευρώ και στην Κεφαλονιά με 1,608 ευρώ.

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Στον αντίποδα, η χαμηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στον νομό Δράμας, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,538 ευρώ ανά λίτρο. Ακολουθούν η Αττική με 1,544 ευρώ, η Ημαθία και τα Τρίκαλα με 1,547 ευρώ, η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες με 1,549 ευρώ, καθώς και η Ηλεία με 1,551 ευρώ ανά λίτρο.

Οι αποκλίσεις αυτές μεταφράζονται σε αισθητές διαφορές στο κόστος ανεφοδιασμού των νοικοκυριών. Ενδεικτικά, για παραγγελία 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, το κόστος με βάση τη μέση πανελλαδική τιμή ανέρχεται στα 1.566 ευρώ. Στην Αττική, η αντίστοιχη ποσότητα κοστίζει κατά μέσο όρο 1.544 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη 1.549 ευρώ. Στις Κυκλάδες, ωστόσο, το κόστος για 1.000 λίτρα φτάνει τα 1.711 ευρώ, δηλαδή 167 ευρώ περισσότερο από την Αττική και 173 ευρώ περισσότερο από τη Δράμα. Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα η δαπάνη για 1.000 λίτρα διαμορφώνεται στα 1.666 ευρώ και στην Κέρκυρα στα 1.638 ευρώ.