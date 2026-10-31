Ανάλογα ερωτήματα είχαν προκύψει και για την αλυσίδα Dave & Buster's, όπου πελάτες είχαν παρατηρήσει ότι τα προτεινόμενα φιλοδωρήματα υπολογίζονταν επίσης επί του τελικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

Μια απλή κίνηση την ώρα της πληρωμής σε εστιατόριο στις ΗΠΑ στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των φιλοδωρημάτων.

Πελάτης της γνωστής αλυσίδας Applebee's παρατήρησε ότι το ποσό που του προτεινόταν να αφήσει ως φιλοδώρημα ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προέκυπτε από τους δικούς του υπολογισμούς.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, με τον πελάτη να χρησιμοποιεί την αριθμομηχανή του κινητού του για να ελέγξει εάν το προτεινόμενο ποσοστό ανταποκρινόταν στο ποσό της παραγγελίας του.

Ο λογαριασμός για το φαγητό και τα ποτά ανερχόταν στα 49,49 δολάρια. Όταν, όμως, ο πελάτης έφτασε στο στάδιο της πληρωμής, η ηλεκτρονική συσκευή του εστιατορίου εμφάνισε ως προτεινόμενο φιλοδώρημα 20% το ποσό των 11,30 δολαρίων.

Η διαφορά που εντόπισε στους υπολογισμούς

Ο πελάτης αποφάσισε να ελέγξει το ποσό, πολλαπλασιάζοντας τα 49,49 δολάρια επί 20%. Το αποτέλεσμα ήταν 9,90 δολάρια, δηλαδή περίπου 1,40 δολάρια λιγότερα από το ποσό που εμφανιζόταν στην οθόνη.

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Η εξήγηση φαίνεται πως βρισκόταν στον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών.

Συγκεκριμένα, το φιλοδώρημα υπολογιζόταν με βάση το συνολικό ποσό μετά την προσθήκη των φόρων, το οποίο έφτανε τα 56,50 δολάρια, και όχι την αρχική αξία της παραγγελίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο, στην οθόνη υπήρχε σχετική διευκρίνιση ότι τα προτεινόμενα φιλοδωρήματα υπολογίζονται μετά τους φόρους και πριν από τυχόν εκπτώσεις.

Τι λένε οι επαγγελματίες της εστίασης

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε στο Fox News Digital ο Robert Mahon, διευθύνων εταίρος του Mahon Hospitality Group στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε, τα εστιατόρια έχουν συνήθως τη δυνατότητα να τροποποιούν τις ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων τους, επιλέγοντας εάν τα προτεινόμενα φιλοδωρήματα θα υπολογίζονται πριν ή μετά τη φορολόγηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνεται με βάση την αξία των προϊόντων και της εξυπηρέτησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το σημαντικότερο είναι οι πελάτες να γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό που επιλέγουν.

Ανάλογα ερωτήματα είχαν προκύψει και για την αλυσίδα Dave & Buster's, όπου πελάτες είχαν παρατηρήσει ότι τα προτεινόμενα φιλοδωρήματα υπολογίζονταν επίσης επί του τελικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

Πηγή foxnews.com