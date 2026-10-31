Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα του καιρού τις επόμενες ώρες.

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στην Αττική τις επόμενες ώρες, με βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν από το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) και θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια τμήματα του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σταδιακά, ενώ το πιο οργανωμένο πέρασμα των βροχοπτώσεων αναμένεται από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (1/11).

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται να αναπτυχθούν καταιγίδες προς τον Σαρωνικό και τα νότια τμήματα της Αττικής.

Η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρότερων φαινομένων εντοπίζεται στα νότια προάστια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου δεν θα επηρεαστούν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και κυρίως προς τα ξημερώματα της Κυριακής, οι βροχοπτώσεις θα γίνουν πιο εκτεταμένες, καλύπτοντας μεγαλύτερο μέρος του νομού Αττικής.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την Κυριακή

Η Κυριακή θα ξεκινήσει με βροχερό σκηνικό σε αρκετές περιοχές της Αττικής, καθώς το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει το λεκανοπέδιο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται διαστήματα με βροχές, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται προς τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν γενικά τα 4 μποφόρ.

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Νέες βροχές Δευτέρα και Τρίτη

Η βελτίωση του καιρού δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς ένα δεύτερο και βαθύτερο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα (2/11). Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, η Αττική θα δεχθεί νέες βροχοπτώσεις τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη (3/11), στο πλαίσιο της ευρύτερης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Πάντως, τα ισχυρότερα φαινόμενα του δεύτερου κύματος αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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