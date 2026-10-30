Τα «καρφιά» του Δημήτρη Παπανώτα στον Νίκο Συρίγο.

Από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Νίκος Συρίγος απουσιάζει από το πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες του να μην έχουν αποκαλύψει, μέχρι στιγμής, το λόγο.

Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η Τίνα Μεσσαροπούλου παρουσίασε το δικό της ρεπορτάζ, τονίζοντας ότι ο παρουσιαστής αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστική η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Νίκος Συρίγος απουσιάζει από το πλατό σχεδόν μία εβδομάδα, καθώς αντιμετωπίζει οικογενειακά ζητήματα.

Η ίδια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό που υποστηρίζει επίσημα το κανάλι και η ίδια η Σίσσυ Χρηστίδου, επειδή είχα μία επικοινωνία μαζί της, είναι ότι έχει ένα οικογενειακό θέμα και θα επιστρέψει σύντομα».

«Μακάρι! Και μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Νίκο γιατί τα οικογενειακά ζητήματα που μας κρατούν μακριά από τις υποχρεώσεις μας συνήθως δεν… Ακούγεται ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Ας ελπίσουμε σύντομα να επιστρέψει», πρόσθεσε με τη σειρά της Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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Τα «καρφιά» του Δημήτρη Παπανώτα στον Νίκο Συρίγο

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Παπανώτας, σχολίασε την απουσία του Νίκου Συρίγου από το «Χαμογέλα και πάλι»:

«Το ελπίζετε εσείς; Εγώ να διαχωρίσω τη θέση μου… Ο ίδιος δεν ήταν. Στο δικό μου οικογενειακό θέμα, ο ίδιος στάθηκε χάλια. Δηλαδή, πιο χάλια δεν έχω… Θα τα πω κάποια στιγμή σε μία συνέντευξή μου αυτά».

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