Έως τώρα εννιά έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο».

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν ακόμη δύο συλληφθέντες για τη φορολογική απάτη στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», ενώ άλλος ένας κατηγορούμενος διατάχθηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν, μετά την απολογία τους, δύο επιχειρηματίες από τον Βόλο, ενώ ο φερόμενος ως αρχιλογιστής του κυκλώματος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Από χθες μέχρι και σήμερα έχουν συνολικά προφυλακιστεί 9 συλληφθέντες, ενώ αναμένεται να απολογηθούν άλλοι 15 κατηγορούμενοι.

Χωριάτικο: Supercars, πανάκριβα ρολόγια και τσάντες, κοσμήματα - Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Σχεδόν 530.000 ευρώ, supercars, πανάκριβα ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και τσάντες αξίας 155.000 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει δίκτυο 430 εταιρειών, με τις καταγεγραμμένες οφειλές να ξεπερνούν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

- χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, καθώς και 2 επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ,

- 18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και 6 δίκυκλα,

- επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης συνολικής αξίας 155.000 ευρώ,

- ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης συνολικής αξίας 500.000 ευρώ,

- 15 νομίσματα χρυσού χρώματος

Έτοιμος να εξοφλήσει όλες του τις οφειλές προς το Δημόσιο ο «Mr. Χωριάτικο», σύμφωνα με τον δικηγόρο του

Την πρόθεση του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, να εξοφλήσει τα χρέη του προς το Δημόσιο επανέλαβε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δηλώνοντας πως σκοπεύει να πουλήσει την περιουσία του για να αποπληρώσει όλες τις οφειλές του.

«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Μόλις θα υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ» ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Δημητρακόπουλος.