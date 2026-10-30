Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» είναι έτοιμος να εξοφλήσει όλες τους τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Πρόθυμος να εξοφλήσει όλες τις οφειλές του, ακόμη και πουλώντας περιουσιακά του στοιχεία, δηλώνει, μέσω του συνηγόρου του ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» που έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Την πρόθεση του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος να εξοφλήσει τα χρέη του προς το δημοσιο επανέλαβε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δηλώνοντας πως σκοπεύει να πουλήσει την περιουσία του για να αποπληρώσει όλες τις οφειλές του. .

«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης , που του αναλογεί ,στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Μόλις θα υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ , θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακινητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωση του ο κ. Δημητρακόπουλος.

Προφυλακιστέος και ο συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος

Η χθεσινή ανακριτική διαδικασία διήρκεσε μέχρι αργά τη νύχτα, με τελευταίο τον πρώην συνδικαλιστή της ΔΕΗ Ρίζο Ρίζο ο οποίος φέρεται ως βασικός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα , ο κ. Ρίζος κρίθηκε προφυλακιστέος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων στους 7. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο 57χρονος ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» ο οποίος ισχυρίστηκε πως για αυτόν η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και σε καμία περίπτωση απάτη, όπως του καταλογίζει το σε βάρος του κατηγορητήριο.

Ελεύθερος ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ, αφέθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στην διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους» φέρεται να υποστήριξε ο γιος του επιχειρηματία στον ανακριτή. Στο απολογητικό του υπόμνημα μάλιστα υποστήριξε πως η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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