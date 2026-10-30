Η αστυνομία στη Γερμανία είναι σε πλήρη ετοιμότητα υπό τον φόβο βίαιων συγκρούσεων με τους διαδηλωτές.

Δεκάδες χιλιάδες νεαροί στη Γερμανία ετοιμάζονται να κατέβουν στους δρόμους το Σάββατο σε 30 πόλεις για να διαδηλώσουν.

Πρόκειται για το τελευταίο κύμα διαδηλώσεων στην Ευρώπη με επικεφαλής νέους, που διαμαρτύρονται σε διάφορες χώρες ότι η πολιτική ελίτ αγνοεί τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους.

Από τη Γαλλία μέχρι την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Αλβανία νεαροί διαδηλωτές έχουν βγει τις τελευταίες εβδομάδες στους δρόμους, για να ακουστούν με διαδηλώσεις που έχουν οδηγήσει σε σκληρές εικόνες βίας.

Στη Γερμανία ήδη 160.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν το Σάββατο σε διαδηλώσεις σε 30 πόλεις, ανάμεσά τους το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη και η Κολονία. Των γερμανικών διαδηλώσεων ηγείται μία ομάδα με σύνθημα «GenZ regelt!» (Αυτό το έχει αναλάβει η Gen Z).

Αν και η ομάδα έχε επικρίνει τη βία, η αστυνομία δεν το ρισκάρει και ήδη έχει καταστρώσει σχέδιο με την ανάπτυξη χιλιάδων αστυνομικών για να αποφύγει εικόνες σαν αυτές της Γαλλίας. Υπό τον ίδιο φόβο, τα καταστήματα με εμπορεύματα πολυτελών οίκων σφραγίζονται με ξύλινα «παράθυρα», για να εμποδίσουν ενδεχόμενο πλιάτσικο.

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Οι διαδηλωτές έχουν ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων από το υψηλό κόστος ζωής στην κακή συντήρηση των σχολειών, τις κυβερνητικές περικοπές και ένα γενικότερο πλαίσιο όπου καταγγέλλουν τις πολιτικές που φαίνεται να υπολογίζουν ελάχιστα τη νέα γενιά.«Είμαστε νέοι που δεν θέλουμε πλέον να καθόμαστε αμέτοχοι ενώ λαμβάνονται αποφάσεις για το μέλλον μας χωρίς να ακούγονται τα αιτήματά μας» ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της. Η ίδια η ομάδα των διαδηλωτών αυτοχαρακτηρίζεται ως υπερκομματική συμμαχία.

«Όπου και να κοιτάξουμε βλέπουμε κρίση και σχεδόν καμία προοπτική για μας» σημειώνει η ομάδα και τονίζει ότι οι περικοπές γίνονται σε τομείς που εκτείνονται από την εκπαίδευση ως την υγεία.

«Οι περικοπές γίνονται εις βάρος μας, την ώρα που οι εταιρείες κολοσσοί συνεχίζουν να έχουν κέρδη και δισεκατομμυρίων» λέει.Η νέα γενιά των διαδηλωτών αντιτίθεται και στην προσπάθεια της Γερμανίας να ενισχύσει τον στρατό της μέσω ενός νέου μοντέλου εθελοντικής θητείας, και φοβούνται ότι θα μπορούσε να επανέλθει η υποχρεωτική στράτευση.

Σε ετοιμότητα η γερμανική αστυνομία

Οι αρχές από την άλλη ανησυχούν πως οι διαδηλώσεις, που γίνονται ανήμερα του Halloween, θα μπορούσαν να είναι εφαλτήριο για εικόνες βίας που έχουν λάβει χώρα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει ήδη προειδοποίηση στις πρεσβείες και τα προξενεία στη Γερμανία καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τις περιοχές των διαδηλώσεων, «να έχετε πάντα μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο, στο οποίο θα έχετε αποθηκεύσει τους τοπικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης: Γερμανική Αστυνομία (110), Ασθενοφόρο (112), Πυροσβεστική (112)», τα παρακολουθούν τα τοπικά Μέσα αλλά και να διατηρούν χαμηλό προφίλ.

Στη Γαλλία, οι εθνικές διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου μετατράπηκαν γρήγορα σε μία από τις χειρότερες εξεγέρσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Το Βερολίνο βρίσκεται σε επαφή με αξιωματούχους στη Γαλλία και την Ιταλία, εν μέσω φόβων ότι ριζοσπάστες από το εξωτερικό ενδέχεται να επιδιώξουν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις στη Γερμανία.

Ο Marc Henrichmann, ανώτατος μέλος της κέντρο- δεξιάς ηγεσίας του CDU, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στην Handelsblatt, ότι «η δικτύωση της ακροαριστερής εξτρεμιστικής σκηνής είναι διεθνής και συντονισμένη».

Το υπουργείο Εσωτερικών ανησυχεί πως πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις ειρηνικές διαδηλώσεις φοιτητών και την βίαιη εξτρεμιστική σκηνή, που ενδεχομένως να επιχειρήσει να εισχωρήσει στις διαμαρτυρίες.

Οι Αρχές λένε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδείξεις ότι υπάρχουν σχέδια για βίαιες συγκρούσεις.

Το κίνημα «GenZ regelt!» την ίδια ώρα απαντά πως «εξτρεμιστικές ομάδες, αντι-συνταγματικά σύμβολα, ρατσιστικός λόγος και λόγος μίσους δεν έχουν κανέναν χώρο σε μας, ανεξάρτητα από ποια πλευρά».

Ο Christian Volk, ειδικός στα κινήματα διαμαρτυρίας, κρίνει ότι ενδέχεται αυτή να είναι η αρχή ενός ισχυρού κινήματος στη Γερμανίας.

«Υπάρχει απίστευτα πολλή πίεση που έχει συσσωρευθεί» τόνισε ο ειδικός από το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, μιλώντας στο Γαλλικό πρακτορείο.

Οι νέοι ζητούν οι ιθύνοντες να τους ακούσουν, τόνισε και διευκρίνισε πως υπάρχουν ωστόσο βασικές διαφορές με το κίνημα της Γαλλίας, που έχει εντελώς διαφορετική παράδοση όταν πρόκειται για συγκρουσιακές μορφές διαμαρτυριών».

Με πληροφορίες του AFP/DW