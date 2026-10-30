Στον Σίμων Σίνα όπου το 1856 έκανε μια μεγάλη χορηγία και έτσι ξεκίνησε να χτίζεται το 1859 το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, αναφέρθηκε αρχικά ο Προκόπης Παυλόπουλος. Μιλώντας στο TRT και στον Σωτήρη Πολύζο έφτασε στο σήμερα και στις θεμελιώδεις αρχές της Διάκρισης των Εξουσιών και του Κράτους Δικαίου.
Όπως μάλιστα σημείωσε: Έχουμε φαινόμενα που μας προβληματίζουν σήμερα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θέμα των Υποκλοπών. Είναι ένα βαρύ τραύμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Έχουμε συλλογιστεί τι συμβαίνει; Φτάσαμε στο σημείο να παρακολουθούνται τόσοι και τόσοι και να λέμε ‘τι να κάνουμε;’. Και όταν ρωτάς, γιατί; Η απάντηση είναι σιωπή. Αυτό είναι μια Καφκική νοοτροπία».
Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Προκόπης Παυλόπουλος για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας
{https://www.youtube.com/watch?v=qGbXVJPWmm4&t=1940s}