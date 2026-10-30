Παιδεία, Γλώσσα, Ελευθερία, Δημοκρατία - Ο ρόλος της Ακαδημίας Αθηνών από τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Στον Σίμων Σίνα όπου το 1856 έκανε μια μεγάλη χορηγία και έτσι ξεκίνησε να χτίζεται το 1859 το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, αναφέρθηκε αρχικά ο Προκόπης Παυλόπουλος. Μιλώντας στο TRT και στον Σωτήρη Πολύζο έφτασε στο σήμερα και στις θεμελιώδεις αρχές της Διάκρισης των Εξουσιών και του Κράτους Δικαίου.

Όπως μάλιστα σημείωσε: Έχουμε φαινόμενα που μας προβληματίζουν σήμερα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θέμα των Υποκλοπών. Είναι ένα βαρύ τραύμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Έχουμε συλλογιστεί τι συμβαίνει; Φτάσαμε στο σημείο να παρακολουθούνται τόσοι και τόσοι και να λέμε ‘τι να κάνουμε;’. Και όταν ρωτάς, γιατί; Η απάντηση είναι σιωπή. Αυτό είναι μια Καφκική νοοτροπία».

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Προκόπης Παυλόπουλος για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας

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