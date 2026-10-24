Όσα συζητήθηκαν ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Συνάντηση με τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο είχαν την περασμένη Τετάρτη 21/10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), με αποκλειστικό θέμα το από 29.9.2026 υπογεγραμμένο «Μνημόνιο Κατανόησης» μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας για την «αμοιβαία κατάθεση», σύμφωνα με τη διατύπωση της σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, 48 από τα εκατοντάδες πολιτιστικά αγαθά που είχαν κλαπεί από ελληνικές μονές κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έναντι των σκελετικών καταλοίπων που εντοπίστηκαν το 1965, στο πλαίσιο ανασκαφικής έρευνας στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και κατάλοιπα που αποδίδονται στον τσάρο Σαμουήλ.

Κατά τη συνάντηση, η οποία αποτελεί την πρώτη από μια σειρά θεσμικών επαφών που προγραμματίζει ο ΣΕΑ για την ανάδειξη αυτού του μείζονος σημασίας ζητήματος, εκτέθηκαν στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι έντονες ανησυχίες του Συλλόγου σχετικά με το εν λόγω «Μνημόνιο Κατανόησης». Για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους του, το Υπουργείο Πολιτισμού εξακολουθεί να μην ενημερώνει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό. Στον κ. Παυλόπουλο κοινοποιήθηκε, επίσης, το από 11.10.2026 Υπόμνημα του ΣΕΑ προς τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://archaeol.gr/ypomnima-epi-tou-apo-29-9-2026-mnimoniou-katanoisis-metaxy-ton-ypourgon-politismou-elladas-kai-voulgarias/

Ο κ. Παυλόπουλος, με τις πρόσθετες ιδιότητές του ως Επίτιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα των διηρπαγμένων πολιτιστικών αγαθών κατά τη βουλγαρική κατοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Μάλιστα, τον Μάιο του 2026, σε ημερίδα στις Σέρρες, εκφώνησε ομιλία με θέμα «Τα κλαπέντα ιερά κειμήλια της Εκκλησίας Σερρών. Ιστορική και νομική θεώρηση».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Παυλόπουλος επιβεβαίωσε το διαρκές ενδιαφέρον και την ευαισθησία που επιδεικνύει διαχρονικά για το ζήτημα. Παράλληλα, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ΣΕΑ για τις σχετικές διμερείς πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και, γενικότερα, για τη διεθνή προστασία πολιτιστικών αγαθών που έχουν κλαπεί σε περιόδους πολέμου.

Τέλος, τόνισε ότι θεωρεί «αδιανόητη οιαδήποτε μορφή παρακαταθήκης για τα λεηλατηθέντα από τους Βουλγάρους κειμήλια, διότι αυτή ισοδυναμεί με παρακράτηση κυριότητας, αντιβαίνει στις επίσημες θέσεις του Ελληνικού Κράτους και αποτελεί πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για ένα άλλο μείζον ζήτημα, αυτό της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμή που μας έκανε να μας δεχθεί σε συνάντηση, καθώς και για την ιδιαίτερα ουσιαστική και εμπεριστατωμένη συζήτηση που είχαμε μαζί του.