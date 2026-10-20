Για την προκλητική επιθετικότητα της Τουρκίας στο πλαίσιο της φαντασίωσης της «Γαλάζιας Πατρίδας» μίλησε ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ήταν καλεσμένος στον Σπύρο Χαριτάτο και στον τηλεοπτικό σταθμό Open αναφέρθηκε:
-Στην επιδίωξη της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα συγκυριαρχίας στο Αιγαίο και τάσεις αυτονόμησης στην Θράκη μέσα από την δημιουργία «τουρκικής μειονότητας» η οποία είναι εντελώς αντίθετη με την Συνθήκη της Λωζάνης.
-Στην επιχείρηση εφαρμογής εκ μέρους της Τουρκίας του λεγόμενου «τουρκολιβυκού μνημονίου», το οποίο είναι νομικώς ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
-Στον σχεδιασμό της Τουρκίας να εδραιώσει διχοτόμηση της Κύπρου και τελική επιβολή του ψευδοκράτους της «Βόρειας Κύπρου».
-Στην αμφισβήτηση εκ μέρους της Τουρκίας του πλήρως θεμελιωμένου στο Διεθνές και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο δικαιώματος σε ό,τι αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
-Αλλά και για το πώς και γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει επιφέρει βαρύ τραύμα στο Κράτος Δικαίου και στην ποιότητα της Δημοκρατίας στην Χώρα μας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος
{https://www.youtube.com/watch?v=Qi5zkFGvVmo&t}