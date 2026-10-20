Όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος για την Τουρκία, το Αιγαίο, την Θράκη, την Κύπρο αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Για την προκλητική επιθετικότητα της Τουρκίας στο πλαίσιο της φαντασίωσης της «Γαλάζιας Πατρίδας» μίλησε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ήταν καλεσμένος στον Σπύρο Χαριτάτο και στον τηλεοπτικό σταθμό Open αναφέρθηκε:

-Στην επιδίωξη της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα συγκυριαρχίας στο Αιγαίο και τάσεις αυτονόμησης στην Θράκη μέσα από την δημιουργία «τουρκικής μειονότητας» η οποία είναι εντελώς αντίθετη με την Συνθήκη της Λωζάνης.

-Στην επιχείρηση εφαρμογής εκ μέρους της Τουρκίας του λεγόμενου «τουρκολιβυκού μνημονίου», το οποίο είναι νομικώς ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

-Στον σχεδιασμό της Τουρκίας να εδραιώσει διχοτόμηση της Κύπρου και τελική επιβολή του ψευδοκράτους της «Βόρειας Κύπρου».

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-Στην αμφισβήτηση εκ μέρους της Τουρκίας του πλήρως θεμελιωμένου στο Διεθνές και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο δικαιώματος σε ό,τι αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

-Αλλά και για το πώς και γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει επιφέρει βαρύ τραύμα στο Κράτος Δικαίου και στην ποιότητα της Δημοκρατίας στην Χώρα μας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος

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