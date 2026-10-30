Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», που μας σύστησε στη χθεσινή της πρεμιέρα τους ήρωες και τον ανατρεπτικό της κόσμο, επιστρέφει απόψε στις 21:00 στο MEGA με το δεύτερο απολαυστικό επεισόδιο.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος ήταν αρκετό για να ξεκινήσει η πιο αστεία και γλυκιά συνύπαρξη της τηλεοπτικής σεζόν.

Μπορεί ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) να ορκίστηκε να μην ξαναπατήσει το πόδι του στο σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου), όμως η μοίρα -που επιστρατεύει ένα ξεχασμένο πορτοφόλι και τα μεγάλα ποδοσφαιρικά σχέδια της μικρής Ελευθερίας- έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια για την πορεία τους.

Γιατί, καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή είναι εκείνοι που ορκίστηκες να μην ξαναδείς ποτέ…

Τι θα δούμε απόψε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς:

Δεύτερο επεισόδιο - «Η απαγωγή» (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου):

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Η μικρή Ελευθερία παίζει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου του σχολείου της, αλλά η μαμά της – όπως πάντα - δουλεύει και έτσι θα πρέπει να την πάει η γειτόνισσά τους, η Μαίρη.

Ο Γιάννης, μετά από ένα επεισοδιακό babysitting, δεν θέλει ούτε να ξανακούσει για τη Χριστίνα και τα παιδιά της.

Δυστυχώς γι’ αυτόν, ανακαλύπτει πως έχει ξεχάσει το πορτοφόλι του στο σπίτι της.

Όταν η Μαίρη λέει στην Ελευθερία πως δεν μπορεί να την πάει στον αγώνα, η Ελευθερία το σκάει από το σπίτι, αλλά για καλή της τύχη πέφτει πάνω στον Γιάννη.

Μόλις βρήκε ποιος θα την πάει στο γήπεδο…

{https://www.youtube.com/watch?v=XXRZbcJCKFY}