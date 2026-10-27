Πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Η νέα, πολυαναμενόμενη κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», κάνει πρεμιέρα στο MEGA, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00.

Μια αστεία σύμπτωση της μοίρας φέρνει κοντά δύο εκ διαμέτρου αντίθετους κόσμους. Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας σχολαστικός και δύστροπος συνταξιούχος δάσκαλος, καταλήγει από ένα γραφειοκρατικό λάθος να εργαστεί ως «νταντά» στο χαοτικό, αλλά γεμάτο ζωή, σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου), μιας εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να μεγαλώσει μόνη τα δύο της μικρά παιδιά.

Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις.

«Νταντά της Γειτονιάς» - Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της νέας σειράς

Πρώτο επεισόδιο - «Το σύμπαν σκόνταψε» (Πέμπτη 29 Οκτωβρίου):

Ο Γιάννης είναι ένας μονόχνοτος, μουρτζούφλης συνταξιούχος που μετά την απώλεια της γυναίκας του δεν βγαίνει από το σπίτι.

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Η Χριστίνα είναι μια χωρισμένη, εργαζόμενη μητέρα που ψάχνει επειγόντως νταντά για τα δύο παιδιά της, προκειμένου να μη χάσει τη δουλειά της.

Απευθύνεται στο πρόγραμμα «Νταντά της γειτονιάς» την ίδια ώρα που οι φίλοι του Γιάννη, Κώστας και Γεωργία, τον πείθουν να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό.

Φυσικά, δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με παιδιά, αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια…

{https://www.youtube.com/watch?v=DXLg7T9dVs4}

Δεύτερο επεισόδιο - «Η απαγωγή» (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου):

Η μικρή Ελευθερία παίζει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου του σχολείου της, αλλά η μαμά της – όπως πάντα- δουλεύει και έτσι θα πρέπει να την πάει η γειτόνισσά τους, η Μαίρη.

Ο Γιάννης, μετά από ένα επεισοδιακό babysitting, δεν θέλει ούτε να ξανακούσει για τη Χριστίνα και τα παιδιά της.

Δυστυχώς γι’ αυτόν, ανακαλύπτει πως έχει ξεχάσει το πορτοφόλι του στο σπίτι της.

Όταν η Μαίρη λέει στην Ελευθερία πως δεν μπορεί να την πάει στον αγώνα, η Ελευθερία το σκάει από το σπίτι, αλλά για καλή της τύχη πέφτει πάνω στον Γιάννη.

Μόλις βρήκε ποιος θα την πάει στο γήπεδο…