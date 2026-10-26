Ο σκηνοθέτης πέθανε λίγα 24ωρα πριν κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του.

Θλίψη προκάλεσε στον χώρο της τηλεόρασης η είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 51 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σκηνοθέτης υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία του Διονύση Φερεντίνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (29/10).

Την ίδια ημέρα θα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά τη σκηνοθεσία της οποίας είχε αναλάβει. Πρόκειται για τη «Νταντά της γειτονιάς», που κάνει πρεμιέρα στο Mega την ερχόμενη Πέμπτη, στις 21:00.

Ο Διονύσης Φερεντίνος μεταξύ άλλων ήταν ένας από τους σκηνοθέτες της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», του Alpha. Επίσης, σκηνοθέτησε τη σειρά «Έχω παιδιά», του Mega.

Το «αντίο» του Mega στον σκηνοθέτη

Το Mega αποχαιρέτησε με θλίψη τον Διονύση Φερεντίνο, μέσω ανάρτησης στα social media.

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«Η oικογένεια του MEGA αποχαιρετά με θλίψη τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Διονύση Φερεντίνο», ανέφερε η ανάρτηση.

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