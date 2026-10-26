Ο Έρικ Μπάουζα που ακολουθούσε τα βήματα του Μελ Μπλανκ, πέθανε ξαφνικά στα 46 του.

Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Έρικ Μπάουζα.

Ο Καναδός ηθοποιός είχε χαρίσει τη φωνή του στον Μπαγκς Μπάνι, τον Ντάφι Ντακ και σε αρκετούς ακόμα ήρωες των Looney Tunes.

Tην είδησή για τον θάνατό του, ανακοίνωσε η οικογένεια του Μπάουζα, σε ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026. Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι ο ηθοποιός «πέθανε ξαφνικά» στο σπίτι του, χωρίς να ανακοινώνονται τα αίτια του θανάτου του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Μπάουζα πέθανε από υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο, όπως αναφέρει το Variety.

Ο Μπάουζα μεγάλωσε παρακολουθώντας τις περιπέτειες του Μπαγκς Μπάνι, ενώ το 2020 τού ανατέθηκε να ζωντανέψει τον χαρακτήρα, δανείζοντας τη φωνή του.

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«Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είχε δηλώσει τότε ο Μπαούζα στην εκπομπή «Metro Morning» του CBC Radio.

Εκτός από τον Μπαγκς Μπάνι, ο Μπαούζα έδωσε τη φωνή του σε πολλούς άλλους χαρακτήρες, όπως τον Ντάφι Ντακ, τον Τουίτι, τον Μάρβιν, τον Έλμερ, τον Πόρκι Πιγκ, κ.ά. Χρειάστηκαν δύο οντισιόν και πολλή εξάσκηση για να κερδίσει τους ρόλους, είχε πει τότε στο CBC Rad.

Ο ηθοποιός ακούγεται επίσης και στην φετινή ταινία των Looney Tunes «Coyote vs. Acme».

Η συμβουλή του στους νέους ηθοποιούς φωνής, ήταν να θυμούνται ότι, στην ουσία, «πρώτα απ’ όλα έχει να κάνει με την υποκριτική». «Πρέπει να αποδίδεις μια ερμηνεία που να βασίζεται στην πραγματικότητα», έλεγε.

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Στα βήματα του θρυλικού Μελ Μπλανκ

Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1979 στο Σκάρμπορο του Τορόντο. Σύμφωνα με το βιογραφικό του στο SBV, ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο των κινουμένων σχεδίων ως σχεδιαστής χαρακτήρων σε ένα στούντιο παραγωγής στο Χόλιγουντ. Εργάστηκε στο τμήμα κινούμενων σχεδίων σε ταινίες όπως «Good Vibe», «Nimbrod and Stinky’s Antarctic Adventure», «The Drawn Together Movie!», «Slacker Cats», «El Tigre: The Adventures of Manny Rivera» και άλλες.

Ο Μπάουζα είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 400 συμμετοχές ως ηθοποιός, με την πρώτη του να είναι η ταινία «The Ripping Friends» το 2001. Στη συνέχεια, έδωσε τη φωνή του σε χαρακτήρες στις σειρές «Avatar: The Last Airbender», «Chowder», «Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel», «Scooby-Doo! Mystery Incorporated», «Fanboy & Chum Chum», «Ben 10 Omniverse» και πολλές άλλες. Μόνο το 2026, ο Μπάουζα είχε ήδη δανείσει τη φωνή του σε πρότζεκτ όπως τα «Chibiverse», «Minions & Monsters», «Forgotten Island», «Rick and Morty», «Superkitties» και «Avatar: Seven Havens», μεταξύ άλλων.

Λίγο πριν πεθάνει, ο Μπάουζα βρισκόταν στο pre-production δύο πρότζεκτ, του «Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical» ως Ντάφι Ντακ και του «The Dragon Masters» ως Βασιλιάς Σογκούν.

«Ο Έρικ Μπάουζα ήταν ένας μοναδικός ηθοποιός φωνής που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των 15 ετών που εργάστηκε στη Warner Bros. Animation, ήταν η φωνή του Bugs Bunny και του Daffy Duck, μεταξύ αμέτρητων άλλων χαρακτήρων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τσάνινγκ Ντάντζι, πρόεδρος της Warner Bros. Television Group. «Ακολούθησε τα βήματα θρύλων όπως ο Μελ Μπλανκ. Ο Έρικ έλεγε ότι το να συνεχίζει τη θρυλική κληρονομιά των Looney Tunes ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του. Πέρα από το απίστευτο ταλέντο του, ο Έρικ ήταν ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας των κινουμένων σχεδίων μας. Τα συλλυπητήριά μας στους αγαπημένους του», καταλήγει.