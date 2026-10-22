Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο τραγουδιστής, είχε ενταχθεί στο Hall of Fame της κάντρι.

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο θρύλος της κάντρι μουσικής Τζον Άντερσον, ο οποίος είχε ενταχθεί στο Hall of Fame και στην καριέρα του που διήρκεσε πέντε δεκαετίες είδε πέντε τραγούδια του να φτάνουν στο Νο1 των charts.

Η οικογένεια του τραγουδιστή ανακοίνωσε ότι πέθανε, στα social media, χωρίς να αναφέρει την αιτία θανάτου. «Για τον κόσμο, ήταν ένας χαρισματικός τραγουδιστής της κάντρι, του οποίου η φωνή και τα τραγούδια “άγγιξαν” αμέτρητες ζωές. Για εμάς ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, εκείνος που μας έκανε να γελάμε, μας αγαπούσε θερμά και έκανε κάθε συνηθισμένη στιγμή να φαίνεται ιδιαίτερη», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση.

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Από τις στέγες, στο Hall of Fame

Ο Τζον Άντερσον μεγάλωσε στη Φλόριντα και όταν αποφοίτησε από το σχολείο εγκαταστάθηκε στο Νάσβιλ, προκειμένου να προσπαθήσει να καθιερωθεί στην κάντρι σκηνή της πόλης. Τα βράδια τραγουδούσε και το πρωί έκανε χειρωνακτικές εργασίες, από το να μεταφέρει χαλίκι με φορτηγό, μέχρι να επισκευάζει στέγες.

Έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο του το 1975, αλλά η πρώτη επιτυχία ήρθε δύο χρόνια αργότερα με το «I’ve Got a Feelin’ (Somebody’s Been Stealin’). Από εκεί και μετά ανέβαινε σταδιακά στα charts της κάντρι μουσικής. Είκοσι φορές βρέθηκε στο Top Ten και πέντε τραγούδια του έφτασαν στο Νο1 των charts, ανάμεσά τους τα «Wild and Blue», «Black Sheep» και «Swingin’».

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Κυκλοφόρησε συνολικά 22 στούντιο άλμπουμ, ενώ το 2024 ο Τζον Άντερσον εντάχθηκε στο Hall of Fame της κάντρι μουσικής.

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