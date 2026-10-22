Αναλυτικά οι εννέα νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Μια πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα Πέμπτη (22/10), με συνολικά εννέα ταινίες να κάνουν επίσημη έξοδο στις ελληνικές αίθουσες.



Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Βασίλισσα στη Θάλασσα», με τη Ζιλιέτ Μπινός, το δεύτερο μέρος του ιστορικού έπους «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία», καθώς και η πρώτη υπερηρωϊκή ταινία τρόμου «Clayface», των DC Studios. Ειδικά για την τελευταία πρέπει να είστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για μπόλικο σωματικό τρόμο και ωμή βία.



Τέλος, οι δημιουργοί του The Blair Witch Project επιστρέφουν με το The Influencer Project, βάζοντας μια influencer σε τρομακτικές περιπέτειες.

Clayface

Γνωρίστε το νέο πρόσωπο του Γκόθαμ και την πρώτη υπερηρωϊκή ταινία τρόμου σε παραγωγή των DC Studios.



Στο body horror (σωματικός τρόμος) του Τζέιμς Γουάτκινς, με τον Τομ Ράις Χάρις στον πρωταγωνιστικό ρόλο του cult αγαπημένου κακού της Γκόθαμ Σίτι, παρακολουθούμε την τρομακτική πτώση ενός άνδρα από ανερχόμενο αστέρι του Χόλιγουντ σε ένα παραμορφωμένο θύμα που αναζητά εκδίκηση.

Το πρόσωπο του ανερχόμενου ηθοποιού παραμορφώνεται από έναν γκάνγκστερ. Ως έσχατη λύση, στρέφεται σε μια επιστήμονα η οποία μεταμορφώνει το σώμα του σε πηλό μέσω μιας πειραματικής ιατρικής θεραπείας που έχει ολέθριες συνέπειες.

{https://youtu.be/47lLDmnItig?si=iQo_VjXMai3BV8RS}

The Influencer Project

Η ινφλουένσερ Chiara King ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη για να δείξει την αφιλτράριστη πλευρά της ζωής της. Καθώς οι κάμερες καταγράφουν κάθε της κίνηση, ένας εμμονικός stalker αρχίζει να την παρακολουθεί. Σύντομα, τα όρια ανάμεσα στους θαυμαστές και την απειλή, την πραγματικότητα και τη μυθοπλασία αρχίζουν να θολώνουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μια νέα, ανατριχιαστική ιστορία τρόμου, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, από τους δημιουργούς του The Blair Witch Project.

{https://youtu.be/iEgocvlQhk0?si=LCxQC34ngjDSqrY4}

Motor City

Ένα τολμηρό θρίλερ εκδίκησης. Ντιτρόιτ, δεκαετία ’70. Η ζωή του Τζον Μίλερ (Άλαν Ρίτσον), ενός εργάτη αυτοκινητοβιομηχανίας, καταστρέφεται όταν παγιδεύεται από έναν αδίστακτο μαφιόζο (Μπεν Φόστερ) και πηγαίνει φυλακή.

Χρόνια αργότερα, σκληραγωγημένος και σημαδεμένος από το παρελθόν, ο Μίλερ επιστρέφει αποφασισμένος να πάρει πίσω όσα του στέρησαν - τη ζωή του, αλλά και τη γυναίκα που αγάπησε (Σέιλιν Γούντλεϊ), και εξαπολύει ένα κύμα εκδίκησης σε όσους τον πρόδωσαν.

{https://youtu.be/_EL7b1wyzAI?si=lTc_1-96K-1bAbv7}

Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία (De Gaulle: Liberté)

Από τον σκηνοθέτη Αντονίν Μποντρί, η ταινία αφηγείται την καθοριστική πορεία του Σαρλ ντε Γκωλ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

Το 1943, στην κρίσιμη Διάσκεψη της Καζαμπλάνκας ο Ντε Γκωλ έρχεται αντιμέτωπος με σκληρές διπλωματικές πιέσεις, καθώς καλείται να υπερασπιστεί την πλήρη ανεξαρτησία και κυριαρχία της Γαλλίας απέναντι στα μεταπολεμικά σχέδια των Συμμάχων, αντιμετωπίζοντας τόσο την καχυποψία του Αμερικανού προέδρου Ρούσβελτ όσο και τον ανταγωνισμό του Γάλλου αντιπάλου του, στρατηγού Ανρί Ζιρό.

Η ταινία κορυφώνεται με την ιστορική Απόβαση στη Νορμανδία και την τελική Απελευθέρωση της Γαλλίας, αποτυπώνοντας με ένταση τις στρατηγικές θυσίες και το ακλόνητο όραμα που καθόρισαν τη μοίρα του γαλλικού έθνους.

{https://youtu.be/pcKR4_bjZQA?si=LEPY1p7NdK7GdGNn}

Ένα Φως που δεν Σβήνει Ποτέ (A Light That Never Goes Out)

Φιλανδική δραμεντί. Μετά από μια βαθιά προσωπική κρίση, ο βιρτουόζος φλαουτίστας Πάουλι επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Φινλανδίας. Παρά τις αρχικές του αντιστάσεις, η επιστροφή αυτή και η επαφή με τις ρίζες του τον οδηγούν σε μια διαδρομή ανασύνθεσης μέσω των παιδικών του φίλων και της πειραματικής μουσικής.

{https://youtu.be/EqnUnuDdGTc?si=mNTh3O5z8hUpGQ5o}

Βασίλισσα στη Θάλασσα (Queen at Sea)

Καθώς η άνοια διαβρώνει την ικανότητα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να επικοινωνεί την εσωτερική της ζωή, ο σύζυγος και η κόρη της αγωνίζονται να ενεργήσουν προς το συμφέρον της, πλοηγούμενοι από την αγάπη και τα εύθραυστα όρια μεταξύ φροντίδας, προστασίας και αυτονομίας.

{https://youtu.be/Kf4Qlc5qaG0?si=SiHprfp9TJGbSc3W}

Quiet Life

Η νέα ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά.



Σουηδία, 2018. Ένα μυστηριώδες σύνδρομο που πλήττει παιδιά προσφύγων προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς και τους πολιτικούς. Ο Σεργκέι και η Ναταλία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους μετά από μια επίθεση που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή του Σεργκέι. Έχουν εγκατασταθεί με τις δύο μικρές κόρες τους στη Σουηδία, περιμένοντας την απόφαση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης σχετικά με την αίτηση ασύλου τους.

Προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Δουλεύουν σκληρά, στέλνουν τα παιδιά τους σε σουηδικό σχολείο, μαθαίνουν τη γλώσσα, υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους από τις αρχές και ελπίζουν ότι μια μέρα θα γίνουν Σουηδοί πολίτες.

Όμως, όταν η αίτηση ασύλου τους απορρίπτεται, η Κάτια, η μικρότερη κόρη τους, καταρρέει και πέφτει σε ένα μυστηριώδες κώμα. Αντιμέτωποι με ένα ηθικό δίλημμα, η αντοχή του Σεργκέι και της Ναταλία θα τεθεί υπό δοκιμασία. Μπορούν να βρουν την ελπίδα για να σώσουν τις κόρες τους;

{https://youtu.be/HPqhD9Qj9Uc?si=UQ7RYEpx7BW5_Mw8}

Αλλού ο Δρόμος (The Way Elsewhere)

Το ντοκιμαντέρ, η πρώτη ταινία της Ειρήνης Βουρλούμη, είναι ένα πορτρέτο της σύγχρονης Αθήνας, ειπωμένο μέσα από την εσωτερική και εξωτερική ζωή τριών βετεράνων οδηγών ταξί, που διασχίζουν την πόλη όχι μόνο για να βιοποριστούν, αλλά και ως σιωπηλοί ονειροπόλοι που κινούνται μέσα σε ένα τοπίο ανθεκτικότητας, μνήμης και προσμονής.

{https://youtu.be/sTvcmZaV3lY?si=lpZFS_oviYiwKBLi}

Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου (Cats in the Museum: Treasures of Egypt)

Η παρέα που έσωσε τη Μόνα Λίζα επιστρέφει και αυτή τη φορά κάνει άνω-κάτω τις πυραμίδες της Αιγύπτου.



Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Βίνσεντ, η Κλεοπάτρα και ο Μορίς έσωσαν τη Μόνα Λίζα. Στο μεταξύ, ο Βίνσεντ και η Κλεοπάτρα έχουν γίνει γονείς δύο μικρών και πολύ ζωηρών γατιών, ενώ ο Μορίς ανυπομονεί να βρει την επόμενη μεγάλη αποστολή και να αποδείξει ξανά την αξία του.



Ψαχουλεύοντας ένα εγκαταλελειμμένο υπόγειο, ο Μορίς ανακαλύπτει έναν αρχαίο πάπυρο, με ένα χάρτη που οδηγεί στο Τζίνι της Αιγύπτου. Ο θρύλος λέει πως το Τζίνι εκπληρώνει μία μόνο ευχή κάθε χίλια χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι καθένας τους έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό.



Η αναζήτηση μετατρέπεται γρήγορα σε αγώνα δρόμου. Στο ταξίδι τους στην Αίγυπτο, ο Μορίς, ο Βίνσεντ, η Κλεοπάτρα και τα μικρά τους θα γνωρίσουν νέους φίλους —και εχθρούς—, θα βρεθούν μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες, θα διασχίσουν τον Νείλο με ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο και θα ανακαλύψουν τις μυστικές στοές του Λούξορ. Καθώς πλησιάζουν στον προορισμό τους, ο ανταγωνισμός εντείνεται και η συνοχή της παρέας δοκιμάζεται.



Η πραγματική δοκιμασία, όμως, θα έρθει όταν βρεθούν σε κίνδυνο. Για να τα καταφέρουν, θα πρέπει να παραμερίσουν τις προσωπικές τους επιθυμίες και να συνεργαστούν όπως παλιά. Και τότε θα καταλάβουν ότι, όταν έχεις δίπλα σου τους φίλους και την οικογένειά σου, ίσως να μη χρειάζεσαι τελικά καμία μαγική ευχή.

{https://youtu.be/xewqow7ltkQ?si=l9pSwpJV0rXg_zsO}