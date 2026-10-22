Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του ονόματος που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ, έχει ξεκινήσει.

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς τα ονόματα των φιναλίστ που ακούγονται έντονα, έχουν περιοριστεί μόλις σε τρία.

Οι πληροφορίες που έχει ο Τζεφ Σνάιντερ από το The InSneider, λένε ότι η Amazon MGM έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία των οντιστιόν για τον Τζέιμς Μποντ, και ότι οι φιναλίστ είναι οι: Τζέικομπ Ελόρντι και Τζακ Λόουντεν.



Ωστόσο, το World of Reel, προσθέτει και έναν ακόμα, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σνάιντερ, το στούντιο και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ (ο οποίος λατρεύει τους νεαρούς κινηματογραφικούς του πρωταγωνιστές) θα επιλέξουν τον Ελόρντι, ενώ όπως εικάζει «ενδέχεται να έχουμε νέα για τον 007 πολύ, πολύ σύντομα».

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Μάλιστα, το World of Reel θεωρεί πολύ πιθανό να έχουμε μια πρώτη ανακοίνωση για τον επόμενο Μποντ πολύ σύντομα και συγκεκριμένα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου!

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Και ενώ το εν λόγω μέσο ψηφίζει Ελόρντι ως νέο 007, σημειώνεται ότι ο ηθοποιός φέρεται να είναι η πρώτη επιλογή και της Amazon MGM.

Ο πανύψηλος Ελόρντι (1.96 μέτρα) έχει κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Frankenstein», έχει υποδυθεί τον Έλβις στην ταινία «Priscilla» του 2023, σε σκηνοθεσία της Σοφία Κόπολα, πρωταγωνίστησε στο «Ανεμοδαρμένα Υψη» δίπλα στη Μάργκο Ρόμπι και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο «Euphoria».

Αν επιλεγεί θα είναι ο δεύτερος Αυστραλός 007 μετά τον Τζορτζ Λάζενμπι ο οποίος ενσάρκωσε για μία και μοναδική φορά τον Τζέιμς Μποντ το 1969 στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας» (On Her Majesty's Secret Service) και κοινό και κριτικοί τον θεωρούν ως τον χειρότερο 007 στην ιστορία του franchise.

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Όσον αφορά τον 37χρονο σταρ του Slow Horses, ο Λόουντεν έχει κερδίσει ήδη την καρδιά και την προτίμηση του συμπρωταγωνιστή του, Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος θεωρεί σίγουρο ότι ο Σκωτσέζος ηθοποιός έχει το ρόλο στο τσεπάκι.