Παρά το βαρύ πένθος, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10) στη σκηνή του θεάτρου Χορν, συμμετέχοντας κανονικά στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Δημήτρης Πιατάς, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Λέλα Πιατά, με την οποία είχε δημιουργήσει οικογένεια και είχε μοιραστεί περισσότερα από 40 χρόνια κοινής πορείας.

Παρά το βαρύ πένθος, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10) στη σκηνή του θεάτρου Χορν, συμμετέχοντας κανονικά στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».

Η προσωπική απώλεια του Δημήτρη Πιατά έγινε γνωστή στο κοινό μετά το τέλος της παράστασης, όταν ο Γιάννης Βούρος πήρε τον λόγο και ενημέρωσε τους θεατές για τον θάνατο της συζύγου του συναδέλφου του.

Η απόφαση να συμμετάσχει στην παράσταση

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Βούρος, οι συντελεστές της παραγωγής είχαν προτείνει στον Δημήτρη Πιατά να μην ανέβει στη σκηνή, προκειμένου να διαχειριστεί την απώλειά του.

Ωστόσο, ο ηθοποιός επέλεξε να πραγματοποιηθεί κανονικά η παράσταση, θέλοντας να μην επηρεαστούν οι υπόλοιποι συντελεστές και οι εργαζόμενοι του θεάτρου.

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Η ανακοίνωση προκάλεσε συγκίνηση στην αίθουσα, με τους συναδέλφους του να τον πλησιάζουν και να τον αγκαλιάζουν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Οι θεατές, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζαν όσα είχαν προηγηθεί, σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και χειροκρότησαν παρατεταμένα τον ηθοποιό.

Ο Δημήτρης Πιατάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, ενώ οι συνάδελφοί του παρέμειναν στο πλευρό του.

Η πολυετής σχέση με τη Λέλα Πιατά

Ο Δημήτρης Πιατάς και η σύζυγός του είχαν αποκτήσει δύο κόρες, την Άννα και την Ιωάννα.

Η γνωριμία τους είχε γίνει στον χώρο του θεάτρου, όταν η Λέλα Πιατά παρακολούθησε τον ηθοποιό στην παράσταση «Ταρτούφος», στο Αμφι-Θέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις τους είχαν αναφερθεί στη μακροχρόνια κοινή ζωή τους, μιλώντας για τη συντροφικότητα και την καθημερινότητα μιας σχέσης που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η απώλειά της σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον ηθοποιό και την οικογένειά του.

Σημειώνεται ότι ο «Μάρτυρας Κατηγορίας», στον οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Πιατάς, παρουσιάζεται για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χορν.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι προγραμματισμένες παραστάσεις του Σαββάτου (24/10) θα πραγματοποιηθούν κανονικά.