Από φυσικά αίτια πέθανε ο ηθοποιός, σε ηλικία 93 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ηθοποιός Τομ Σκέριτ, που είχε μακρά καριέρα στον κινηματογράφο αλλά και τη «μικρή οθόνη».

Ο ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια, την Τετάρτη, ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ήταν περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Alien», «Top Gun» και «Ανθισμένες Μανόλιες», αλλά και από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Picket Fences», ερμηνεία για την οποία βραβεύθηκε με Emmy.

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«Ενώ ο κόσμος ήξερε τον Τομ από την αξιοσημείωτη πορεία του στην υποκριτική, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία και την αγάπη που έφερε στη ζωή μας», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειάς του, εκφράζοντας παράλληλα ευγνωμοσύνη για την αγάπη και την υποστήριξη που δείχνουν οι φίλοι, οι συνάδελφοι και οι θαυμαστές του.

Η καριέρα του Τομ Σκέριτ ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘60, κάνοντας πολλές εμφανίσεις σε γουέστερν, πριν από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη ταινία «M*A*S*H» του 1970. Ακολούθησαν αρκετές τηλεοπτικές σειρές και η εμφάνισή του στο φιλμ «Η κρίσιμη καμπή» το 1977, αλλά η ερμηνεία που τον ανέδειξε ήταν εκείνη στο «Alien».

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Ακολούθησαν πολλές ταινίες τις επόμενες δεκαετίες, από το «Top Gun» και τις «Ανθισμένες μανόλιες», μέχρι τα φιλμ «Το ποτάμι κυλάει ανάμεσά μας» και το «Poison Ivy». Η τελευταία ταινία στην οποία έπαιξε ήταν το «Κομμάτια», το 2025.

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