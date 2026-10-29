Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha.

«Το Σώμα της» - Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha.

Μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο δύο γυναίκες, μια συμφωνία που θα αλλάξει τη ζωή τους και ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας, την παρένθετη κύηση.

Η νέα παραγωγή του Alpha «Το Σώμα της» αφηγείται μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο τη μητρότητα, τη γυναικεία αυτοδιάθεση και τις ανθρώπινες σχέσεις, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια των προσωπικών επιλογών και τις συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Ντάνη Γιαννακοπούλου, την Κλέλια Ανδριολάτου τον Έκτορα Λιάτσο, τον Γιάννη Νιάρρο, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Νικολάκη Ζεγκίνογλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στέφανος Μπλάτσος, το σενάριο η Πέννυ Φυλακτάκη, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Foss.

Βασισμένη στη σειρά: «A Body That Works» της Keshet

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«Το Σώμα της» - Έρχεται στον Alpha.