Αποδίδει την αποτυχημένη εκτέλεση σε ανικανότητα.

Η Κρίστα Πάικ δήλωσε ότι πονάει συνεχώς και πασχίζει να μιλήσει, ένα μήνα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί, κάτι που αποδίδει σε «ανικανότητα».

Στις πρώτες δηλώσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, η Πάικ είπε ότι ήταν έτοιμη να πεθάνει ειρηνικά, αλλά ξύπνησε μόνη και μπερδεμένη, σε κρεβάτι νοσοκομείου. «Από εκείνη τη νύχτα, δεν έχει υπάρξει στιγμή που δεν πονάω. Πονάει το σώμα μου, τα χέρια μου, ο λαιμός μου. Ακόμα πασχίζω να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό και την ψυχή μου», δήλωσε η 50χρονη.

Στις 30 Σεπτεμβρίου χορηγήθηκαν δύο δόσεις pentobarbital στην Κρίστα Πάικ, κατά την εκτέλεσή της- από την οποία επέζησε- για τη δολοφονία της 19χρονης συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995. Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν η ίδια και ο σύντροφός της βασάνισαν και δολοφόνησαν την Σλέμερ και έγινε μία από τις νεαρότερες γυναίκες στις οποίες επιβλήθηκε η θανατική ποινή.

«Είμαι βαθιά πληγωμένη από την ανικανότητα που έφερε τόσους πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη φριχτή θέση. Εξακολουθώ να σκέφτομαι την οικογένεια του θύματός μου και τον τρομερό πόνο και την απώλεια που έχουν βιώσει», συμπλήρωσε η 50χρονη.

Έρευνα στο Τενεσί για την αποτυχημένη εκτέλεση

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη στην αποτυχημένη εκτέλεση. Παράλληλα, αναβλήθηκαν οι υπόλοιπες εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση που είχαν προγραμματιστεί για φέτος.

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Η Πάικ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους γιατρούς που έσωσαν τη ζωή της και στους ανθρώπους που της έδειξαν καλοσύνη. «Δεν ξέρω γιατί επέζησα εκείνη τη νύχτα. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Κάποιες ημέρες το να βρω την ελπίδα είναι πιο δύσκολο από ότι άλλες. Προς το παρόν, προσπαθώ να θεραπευτώ, μέρα με τη μέρα. Κρατιέμαι από την αγάπη και την καλοσύνη τόσων πολλών ανθρώπων που μου θύμισαν ότι δεν είμαι μόνη», συμπλήρωσε, στη δήλωση που έκανε μέσω των δικηγόρων της, από το κέντρο αποκατάστασης της φυλακής όπου επέστρεψε, μετά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο τις πρώτες ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Οι δικηγόροι της έχουν ζητήσει από τον κυβερνήτη να μετατραπεί η ποινή της 50χρονης σε ισόβια. Ο Λι δήλωσε αυτή την εβδομάδα: «Υποψιάζομαι ότι η ποινή της θα παραμείνει ίδια, εκτός εάν κρίνουν διαφορετικά τα δικαστήρια».

Πηγή: Associated Press