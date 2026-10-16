Ο 47χρονος είναι στη φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Στην εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας 59χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία τελέστηκε στις 30 Μαρτίου 2026, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως φερόμενος φυσικός αυτουργός 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα. Σε βάρος του, σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 59χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στην οικία της, με τις έρευνες των Αρχών να στρέφονται στην ανθρωποκτονία, ενώ διαπιστώθηκε ότι από το σπίτι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Ο 47χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την 1η Απριλίου για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν για αδικήματα όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση και κατοχή ναρκωτκών, διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα, κατάρτιση πλαστή ιατρικής συνταγής, αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, κλοπή, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.