Στο βίντεο του Mάικλ Μίλερ, φαίνεται πως η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια απέχει πολύ ακόμα από την υλοποίησή της.

Ένα ένα απέραντο γιαπί παραμένει το μεγαλόπνοο έργο της υπογειοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια που υποτίθεται ότι θα ολοκληρωνόταν το 2023.

Στο βίντεο του Mάικλ Μίλερ, παρουσιάζεται το έργο από ψηλά και φαίνεται όπως αναφέρεται σχετικά, πως το έργο αυτό απέχει πολύ ακόμα από την υλοποίησή του.

Η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ήταν 52 μήνες μετά την υπογραφή σύμβασης τον Νοέμβριο του 2018, δηλαδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα είχε παραδοθεί το 2023. Η πρώτη παράταση δόθηκε το 2025, η νέα μετατέθηκε για το 2028 και οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν σε ένα ατελείωτο εργοτάξιο.

Η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σιδηροδρομικά έργα της Αθήνας.. Ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά σχεδόν οκτώ χρόνια μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης παραμένει ακόμη ημιτελές.

Η ιστορία της έργου

Στις 15 Νοεμβρίου 2018, η ΕΡΓΟΣΕ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου, από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών έως τις Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή των Σεπολίων. Η αρχική συμβατική αξία ανερχόταν σε περίπου 66,6 εκατομμύρια ευρώ, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2023.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως γίνεται πάντα σε τέτοια έργα στη χώρα, παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσκολίες προβλήματα με υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας, αρχαιολογικά ευρήματα κλπ που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις και διαδοχικές παρατάσεις.

Η ολοκλήρωση μετατέθηκε αρχικά για το τέλος του 2025 και στη συνέχεια για τις 6 Φεβρουαρίου 2028.

Παράλληλα με τις παρατάσεις αυξάνονταν και το κόστος κατασκευής, το οποίο μετά την προσθήκη δύο συμπληρωματικών συμβάσεων, η συνολική συμβατική αξία έφτασε περίπου τα 99,44 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με δημοσιευμένες εκτιμήσεις, η συνολική κατασκευαστική πρόοδος βρίσκεται περίπου στο 35%, ενώ ο πρώτος σιδηροδρομικός κλάδος εκτιμάται ότι έχει φτάσει περίπου στο 70%. Τον Οκτώβριο του 2023, ο τότε υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος ανακοίνωσε πως η ολοκλήρωση δυτικού σιδηροδρομικού κλάδου μετατίθεται για το α’ εξάμηνο το 2025.

Οι καθυστερήσεις αποδόθηκαν σε αρχαιολογικά ευρήματα και εργασίες της ΕΥΔΑΠ και άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Τότε υπογράφηκε δεύτερη σύμβαση περίπου 9,4 εκατ. ευρώ για πρόσθετες εργασίες που σχετίζοντας με κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Το 2024 οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίστηκαν χωρίς πρόοδο. Τον Απρίλιο του 2025 εγκρίθηκε νέα παράταση, μεταφέροντας τη συνολική ολοκλήρωση του έργου για τις 6 Φεβρουαρίου του 2028. Τον Μάιο του 2025 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΓΟΣΕ, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν στο 30,5%.

Η υπογειοποίηση των Σεπολίων παραμένει ένα μεγάλο έργο σε εξέλιξη με το σχεδιάγραμμα ολοκλήρωσης να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον αρχικό σχεδιασμό. Τον Οκτώβριος 2026, η ολοκλήρωση του έργου παραμένει μακριά από τον στόχο.

Η συνολική κατασκευαστική πρόοδος του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανέρχεται στο 35% ενώ ο πρώτος σιδηροδρομικός κλάδος έχει ολοκληρωθεί στο 70%. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και το κόστος κατασκευής. Η αρχική σύμβαση που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2018 ανερχόταν σε περίπου 66,6 εκατ. ευρώ αλλά με την προσθήκη δύο συμπληρωματικών συμβάσεων έχει φτάσει περίπου στα 100 εκατ. ευρώ, με αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με την αρχική συμφωνία.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οικονομικές διαφορές μεταξύ ΟΣΕ και αναδόχου, δημιουργώντας ερωτήματα για συνολικό κόστος του έργου.

Τη ίδια ώρα κανένας από τους δύο σιδηροδρομικούς κλάδους δεν έχει δοθεί σε λειτουργία.

{https://www.youtube.com/watch?v=zFdFVQpgado}