Όσα ανέφερε ο Νίκος Ταχιάος για την επίλυση του κυκλοφοριακού στην Αττική.

Στις παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αττική αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2025, που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι το ζητούμενο για την Αθήνα δεν είναι απλώς «η επίλυση του κυκλοφοριακού», αλλά η παροχή εναλλακτικών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης για όλους. Όπως σημείωσε, η Αττική, με το ιδιαίτερο ανάγλυφό της, χρειάζεται συνδυαστικές παρεμβάσεις που θα περιορίζουν τη χρήση του αυτοκινήτου και θα ενισχύουν τις δημόσιες συγκοινωνίες και την πεζή μετακίνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός ανέδειξε ως το κρισιμότερο έργο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, τη διεύρυνση και πύκνωση του δικτύου του μετρό, επισημαίνοντας ότι «για την Αθήνα, το μετρό είναι το πιο σημαντικό έργο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γραμμή 4, η οποία θα κατασκευαστεί με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί χωρίς οδηγό, διαθέτοντας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, PSD θύρες και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σηματοδότησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πορεία της Γραμμής 4 αποτελεί «ένα δύσκολο στοίχημα», του οποίου η ολοκλήρωσή θα αρχίσει να γίνεται ορατή με την αλλαγή της δεκαετίας.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος μίλησε για τις οδικές παρεμβάσεις που αφορούν το Λεκανοπέδιο, όπως την υπογειοποίηση του Περιφερειακού Υμηττού, ένα κρίσιμο έργο που θα συνδέει την Αττική Οδό με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και θα επηρεάσει σημαντικά την πρόσβαση προς το Ελληνικό και τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, ο οποίος θα αποσυμφορήσει την Δυτική Αττική δίνοντας διέξοδο προς τη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να επιβαρύνεται ο Κηφισός. Όπως είπε, στο Υπουργείο έχει ετοιμαστεί νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει να αξιολογηθούν οι Πρότυπες Προτάσεις που αφορούν σε αυτά τα έργα και έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές. Διευκρίνισε επίσης, ότι οι Πρότυπες Προτάσεις αποτελούν εργαλείο μόχλευσης των έργων και όχι μηχανισμό χρηματοδότησης. «Είναι ένας τρόπος να πυροδοτήσεις την έναρξη ενός έργου. Δεν έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση» εξήγησε, προσθέτοντας ότι η βιωσιμότητα κάθε έργου εξαρτάται από το τεχνικοοικονομικό του μοντέλο.

Ακόμα, αναφορά έκανε και στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, για τον οποίο δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δημοπράτησή του έως το τέλος του χρόνου και τις κρίσιμες ρυθμίσεις στη Μεταμόρφωση για τον διαχωρισμό των εξόδων των δύο κατευθύνσεων της Αττικής Οδού προς τον ΠΑΘΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος στις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων, ο Υφυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει παρέκκλιση από τον «υπ’ αριθμόν ένα κανόνα στην Ελλάδα σήμερα που δεν μπορεί να είναι άλλος από την δημοσιονομική σταθερότητα». Επεσήμανε ακόμα ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο όπου απαιτείται προσεκτική ιεράρχηση και χρειάζονται λύσεις ουσίας. «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο προχωρά με υπευθυνότητα, σταθερά βήματα αντί μαξιμαλισμού, έξυπνες επιλογές και σεβασμό στους πολίτες. «Αυτή την ώρα εκτελείται ένας τεράστιος αριθμός έργων στην Ελλάδα» είπε κλείνοντας, προσθέτοντας ότι για να ανοίξουν νέα έργα πρέπει πρωτίστως να είναι διασφαλισμένη η οικονομική και τεχνική πληρότητα των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.