Το όχημα στο οποίο ξέσπασε φωτιά, εκφορτώθηκε στο λιμάνι της Σύρου.

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του επιβατηγού-οχηματαγωγού ταχύπλοου «EUROCHAMPION JET 2», όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε φορτηγό Ι.Χ. όχημα που βρισκόταν στο γκαράζ του πλοίου. Το περιστατικό σημειώθηκε εν πλω το πλοίο έπλεε από τη Μύκονο προς τη Σύρο.

Το πλοίο μετέφερε συνολικά 370 επιβάτες και 34 μέλη πληρώματος, καθώς και 46 Ι.Χ. οχήματα και 8 δίκυκλα. Το όχημα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά εκφορτώθηκε στο λιμάνι της Σύρου, ενώ στο σημείο βρίσκονται δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μετά από επιθεώρηση κλιμακίου της Λιμενικής Αρχής, το πλοίο απέπλευσε προς συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του για Πειραιά με 384 επιβάτες.

H ανακοίνωση της SeaJets

Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο αντιμετωπίστηκε περιστατικό φωτιάς σε Ι.Χ. όχημα στο EUROCHAMPION JET 2, κατά τη διάρκεια του πλου από τη Μύκονο προς τη Σύρο. Ειδικότερα, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πυρασφάλειας στον χώρο του άνω γκαράζ, το πλήρωμα κινητοποιήθηκε αμέσως, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε το μόνιμο σύστημα καταιονισμού του πλοίου και με την παράλληλη χρήση φορητών πυροσβεστήρων έσβησε η φωτιά που εντοπίστηκε σε Ι.Χ. όχημα. Το πλοίο μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας και την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας του πλοίου, η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα με απόλυτη επιτυχία. Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου παραμένει πάντοτε η απόλυτη προτεραιότητα μας.