Ο 25χρονος αντί να ταξιδέψει, βρέθηκε με χειροπέδες.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/10) σε πτήση από το Ηράκλειο προς τη Θεσσαλονίκη, όταν 25χρονος επιβάτης άναψε ηλεκτρονικό τσιγάρο στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Όπως μεταδίδει το neakriti, ο 25χρονος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και παρά τις επανειλημμένες προβλεπόμενες υποδείξεις του πληρώματος, δεν δέχθηκε να το σβήσει. Μάλιστα, εμφάνε και επιθετική συμπεριφορά.

Το πλήρωμα κατήγγειλε το περιστατικό, με αποτέλεσμα να επέμβει άμεσα η αστυνομία, απομακρύνοντας τον επιβάτη από το αεροσκάφος. Η πτήση πραγματοποιήθηκε κανονικά, παρά την μικρή καθυστέρηση.